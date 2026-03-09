Igualdad entre el hombre y la mujer

Creado: Actualizado:

La misma humanidad debe promover la igualdad entre hombres y mujeres. La mujer ha resistido durante milenios la subordinación impuesta por una sociedad que la considera un apéndice del hombre; idea que, a través del tiempo, se ha convertido en una cultura negadora de sus atributos y derechos. Erradicar esta desigualdad es una responsabilidad de la especie humana para reconocer las potencialidades de la mujer. A nivel global, somos cerca del 49.7% de la población y la ONU pronostica una paridad total (50/50) hacia el 2050. Mientras países como Nepal o Lituania lideran en presencia femenina, en República Dominicana las mujeres ya somos mayoría: 5,445,962 (el 50.5% de habitantes), según el X Censo Nacional. Sin embargo, la independencia económica sigue coartada.

En el mercado laboral persiste una brecha salarial donde las mujeres perciben un 18% menos de ingresos por igual función. A pesar de las barreras y del limitado acceso al crédito, las dominicanas dirigen el 52.6% de las Mipymes. Esto, mientras cargan con una sobrecarga de cuidados en el hogar de 21.6 horas semanales más que los hombres, lo que frena su desarrollo profesional. A estas inequidades se suma la sangre: una tasa de feminicidios de 2.4 por cada 100,000 mujeres y al menos 730 muertes violentas entre 2019 y 2023.

¿Les digo algo? Todos tenemos la responsabilidad de actuar para cambiar esta extenuante e injusta discriminación que persiste en el país y en el mundo.