¿Les digo Algo?

Creado: Actualizado:

El asistencialismo gubernamental institucionaliza y perpetúa la pobreza

El asistencialismo gubernamental no erradica la miseria; por el contrario, la institucionaliza y perpetúa. El pasado 27 de febrero, durante su rendición de cuentas, el presidente Luis Abinader reiteró su intolerancia a la corrupción administrativa y al desfalco del erario. Se proyectó como un gerente activo, enfocado en la búsqueda de inversiones y tecnologías que permitan al país insertarse en la era de la inteligencia artificial aplicada al desarrollo económico, la ciencia y la cultura.

Abinader lució enérgico, pero al mismo tiempo apesadumbrado. Sin embargo, la extensa narrativa de las realizaciones gubernamentales se diluía al chocar con la cruda experiencia del ciudadano pobre. A pesar de las vastas políticas asistencialistas, gran parte de la población continúa excluida, sin siquiera recibir los irrisorios subsidios que el Estado financia mediante constantes préstamos de organismos internacionales.

Para que la nación abandone realmente la pobreza, quienes la dirigen deben reorientar la economía con urgencia. Hoy, el territorio dominicano es una fractura expuesta dividida en dos zonas: una próspera, de modernos edificios, extensos elevados, metros y teleféricos; y otra compuesta por semilleros de casuchas, indigentes y comerciantes ambulantes que arañan el sustento diariamente.

¿No hay una mejor política para gobernar y conducir a quienes lo habitan a una mejor forma de vida? La respuesta exige autocrítica severa: el desarrollo no se decreta con parches financieros ni con una modernidad de fachada que ignora el hambre. Mientras el Estado apueste a la "dádiva" como anestesia social en lugar de fomentar la transformación productiva, seguiremos condenando a las mayorías a sobrevivir de las sobras del progreso, atrapados en un ciclo de dependencia que ningún subsidio podrá romper.