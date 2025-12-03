Importancia geocultural del idioma castellano

Creado: Actualizado:

Por Iván Gatón

Con la llegada a la isla de Santo Domingo, el idioma español como lengua romance derivada del latín vulgar (al igual que el portugués, francés, italiano, rumano, catalán y gallego, entre otras) entra a su etapa de desarrollo llamada del español medio, áurico o el español de los siglos de oro que se usaba desde el siglo XV hasta el XVII.

Es desde ahí que numerosos cambios fonológicos (es decir, del sonido) y gramaticales transformaron el español medieval al español moderno. El español o castellano medieval, que también se le llamó romance castellano, se refiere a las variantes del español que se hablaban entre el siglo IX hasta el XV. Es en este español que se escribe la obra literaria llamada El Cantar del Mio Cid.

En el Renacimiento el español desarrolló su literatura. Es en esta etapa que le hacen entrar al escenario de las grandes lenguas escritores de la talla de Miguel de Cervantes, el universal autor de El Quijote, y el Fénix de los Ingenios, Lope de Vega. En la época conocida como el Siglo de Oro, que se ubica en el siglo XVII, logra una alta connotación en la expresión literaria, con autores como: Francisco de Quevedo, Garcilaso de la Vega y Luis de Góngora. En el siglo XIX, el idioma español experimentó cambios lingüísticos que permitieron el español moderno, que es el que utilizamos en la actualidad.

El idioma español (también llamado castellano por tener su origen en Castilla) tuvo un punto de inflexión importante cuando Antonio Martínez de Cala y Xarana (o Antonio de Nebrija) publicó, con el financiamiento de la Reina Isabel de Castilla, el 18 de agosto de 1492, la primera Gramática castellana; hacia el año 1494, el primer diccionario latino-español publicado en Salamanca.

Este legado de Antonio de Nebrija no solo es un adelanto dentro del ámbito de las llamadas lenguas vulgares que se hablaban en el medioevo en la Europa occidental y meridional, sino también un modelo para las elaboraciones de gramáticas y lenguas autóctonas en las Américas y Filipinas.

Un principio de Nebrija fue adecuar en su introducción la escritura y la gramática a la pronunciación, el idioma castellano se convirtió en la primera lengua romance que tuvo gramática. La difusión de la gramática de Nebrija fue una herramienta de primer orden para ampliar la influencia de la lengua. De las lenguas romances, derivadas del latín, como son los idiomas francés, portugués, italiano, rumano, catalán , gallego, siciliano, sardo, criollo chabacano, franco provenzal, papiamento, patois o patwa, criollo principesse, istrorrumano, el español es la que más se ha difundido en el planeta.

De las 7159 lenguas que existen en el orbe, el idioma español está posicionado en el cuarto lugar, con unos 560 millones de hablantes, detrás del inglés, mandarín y el hindi. En la costa del Pacífico , se habla español desde México hasta el Estrecho de Magallanes, así como también se habla en: Argentina, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, Guinea Ecuatorial, Norte de África y en el territorio estadounidense más de 60 millones de personas hablan el idioma que decidió apoyar y propulsar la hija más eximia y estratégica de Castilla: Isabel La Católica.

Es el segundo idioma más usado en las redes sociales como Facebook y Twitter y es el tercero más usado en Internet. Y en la actualidad más de 21 millones de personas estudian el idioma español. Junto al francés y al chino mandarín, ocupan el segundo lugar como idioma más estudiado como segunda lengua. Los países donde el idioma español es oficial son: México, España, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Cuba, Argentina, Chile, Colombia, Guinea Ecuatorial, Panamá, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Perú, Ecuador, Nicaragua, Puerto Rico y República Dominicana.

En un mundo convulso, con cambios profundos en la geopolítica global, los pueblos que hablan el idioma español no deben perder de vista establecer vínculos más fuertes, tomando en consideración la importancia geocultural del idioma que, a decir de Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, “es el idioma para hablar con Dios.”