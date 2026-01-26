Codia reconoce profesionales innovadores

Creado: Actualizado:

Con emotivo acto celebrado en el Hotel Sheraton el 11 de enero 2026, el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores reconoció a 24 destacados miembros del Colegio. El presidente del CODIA, Enrique Rosario García expresó: “Los profesionales aquí reconocidos demuestran con su ejercicio responsable y excelencia técnica, que la actualización y visión de futuro, son pilares para el desarrollo sostenible de la nación y el prestigio del CODIA”. El evento inició con la conferencia del ingeniero Olmedo Caba, expresidente. Homenajeados son: Feniosky Peña, Cayetano Rodríguez , Teodoro Tejada, Jaruselsky Pérez, Raúl Rizek, Norberto Rojas, Marcos Paniagua, Rosina Taveras , Cristian Rojas, Ramón Aguilera, Aníbal Germoso, Edwin Rosario, Nelson González, Francisco Núñez, Clara Herasme, Ulises Jauregui Haza, Thaicosky Méndez, José García, Néstor Guerrero, Virgina Flores Sasso, Nelson Abreu, Ramón Emilio Cruz, Manuel Inoa y Olmedo Caba.