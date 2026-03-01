Voluntariado: el verdadero podio de un país (y por qué Santo Domingo 2026 nos necesita a todos)

Creado: Actualizado:

Salí de mi primera inducción con una idea clara: el voluntariado no es “ayudar cuando se puede”. El voluntariado es asumir un compromiso con la ciudad, con el prójimo y con la imagen que proyectamos como país. Es ponernos la camiseta sin cámaras, sin medallas, y aun así sostener el evento completo con algo que ninguna infraestructura compra: la actitud.

En 2026, República Dominicana no solo será sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, será sede de una edición que se conoce como los Juegos del Centenario. Y cuando se habla de “centenario” no es poesía: estos juegos se remontan a 1926 (México) y son considerados los juegos regionales continuos más antiguos.

El deporte es el espectáculo; el voluntariado es el sistema

Los Juegos tendrán lugar del 24 de julio al 8 de agosto de 2026. Ese rango de fechas se ve simple en un calendario… hasta que lo piensas en la vida real: miles de personas entrando y saliendo, atletas que no pueden “llegar tarde”, visitantes que preguntan, familias que se desorientan, filas que deben fluir, protocolos que deben respetarse, emergencias que no avisan. Ahí aparece el voluntariado como lo que realmente es: un sistema de soporte humano.

Y aquí quiero decirlo con firmeza: voluntariar no es ser “relleno”. Es ser la primera línea de experiencia, el rostro que orienta, la voz que calma, la mano que resuelve, el canal que informa. Es el puente entre el plan y la realidad.

¿Por qué vale la pena hacerlo?

Porque el voluntariado te cambia por dentro y también cambia tu entorno:

Te enseña disciplina y puntualidad (la responsabilidad no se improvisa).

Te forma en trabajo en equipo (con personas distintas, bajo presión real).

Te conecta con la región, con otras culturas, con otro nivel de organización.

Te deja un legado: “Yo estuve ahí cuando el país hizo historia”.

Eso es capital social. Eso es ciudadanía activa.

Voluntariado también es gobernanza

Yo hablo mucho de gobernanza, ética y valores, porque los eventos masivos son un espejo: muestran lo mejor y lo que falta. El voluntariado, bien hecho, ayuda a que ese espejo refleje orden, respeto, inclusión y seguridad.

Y sí: también puede ser un acto de sostenibilidad. Voluntarios bien orientados pueden apoyar desde acciones simples pero poderosas: guiar hacia puntos de reciclaje, promover el orden en la disposición de residuos, ayudar a reducir el “caos logístico” que termina en desperdicio. El impacto no siempre grita: a veces se organiza.

¿Quién puede ser voluntario? Spoiler: no solo “gente deportiva”

El portal oficial lo deja claro: se pide ser mayor de 18 (al 1 de junio de 2026), tener seguro médico vigente en RD, disponibilidad para entrenamientos y estar al menos 10 días durante la competencia, además de actitud de servicio y trabajo en equipo.

¿Ves? No dice “ser atleta” ni “saber de reglas”. Dice servicio, compromiso, escuchar, equipo. Y eso cabe en muchísima gente: estudiantes, profesionales, emprendedores, adultos con experiencia, personas organizadas, personas empáticas.

Si estás pensando “yo no sirvo para eso”… quizá por eso mismo sí sirves

A veces creemos que voluntariar es para “los extrovertidos” o “los que saben de deportes”. Mentira. También se necesita:

gente metódica (acreditación, control, logística),

gente calmada (información, orientación, atención al público),

gente tecnológica (soporte, QR, flujos digitales),

gente con sensibilidad (accesibilidad, acompañamiento, trato humano).

Voluntariar es encontrar tu lugar de servicio.

Cómo animarte sin miedo (pasos simples)

El proceso publicado es muy claro: te inscribes, recibes confirmación, haces capacitaciones generales, te asignan por perfil y función, recibes capacitación específica, retiras credencial/uniforme y participas en el evento.

Lo demás es decisión: dar el paso.

Cierro con una invitación directa

Santo Domingo 2026 no será grande solo por sus atletas. Será grande por su gente. Y el voluntariado es la forma más concreta de decir: “yo también construyo país”.