Lo imposible, lo fácil y lo difícil contra la delincuencia

Lo imposible es la creación de comunidades residenciales cerradas y solamente en sueños se podría convertir a Capotillo, Gualey, ,La Zurza, Guachupita, La Ciénaga, El hoyo de Chulín y otros en barrios cerrados donde los residentes tengan un control remoto en sus yipetas para abrir el portón y llegar a sus dulces hogares.

Lo fácil sería incorporar a jóvenes y adultos en actividades productivas justamente remuneradas cambiando la infraestructura de “barrio marginado” a su comunidad porque hay miles de viviendas por hacer o reconstruir, miles de toneladas de basura por recoger, miles de kilómetros de calles y aceras por reparar o construir.

Lo difícil, la implementación de una verdadera red nacional de vigilancia electrónica a través de cámaras en calles, avenidas y autopistas a prueba de apagones y robos siendo lo más difícil, que algunos funcionarios y políticos dejen de ser “ladrones de cuello blanco” modelos para delincuentes barriales que justifican sus fechorías por el deseo de cambiar rápidamente de pobres a ricos, no importa por encima de cuantas víctimas.