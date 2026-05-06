En Indocal medir bien, servir mejor

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En un país donde cada peso cuenta, la confianza en lo que pagamos no es un lujo, es una necesidad. Ahí es donde entra en juego el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), una institución que, lejos de los titulares cotidianos, sostiene un pilar clave de la economía a través de la metrología.

Puede parecer un término técnico, pero su impacto es directo y cotidiano. Cada vez que un ciudadano llena el tanque de su vehículo, está confiando en que el galón que paga es exactamente el que recibe. Esa certeza no es casual; es el resultado de un trabajo sistemático y riguroso.

En la República Dominicana existen más de mil estaciones de combustible, con cerca de 20 mil dispensadores o mangueras. Cada uno de estos equipos es verificado dos veces al año. Esto significa decenas de miles de inspecciones que garantizan que las mediciones sean precisas y que el consumidor no reciba menos de lo que paga.

Este proceso no solo protege el bolsillo del ciudadano, también fortalece la transparencia del mercado. Un sistema de medición confiable evita distorsiones, fomenta la competencia leal y eleva la calidad del servicio.

Sin embargo, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido y que todo consumidor debería conocer: el sello de verificación. Cada dispensador inspeccionado lleva una identificación visible que indica su estado. El sello azul confirma que está en servicio y cumple con las normas; el amarillo señala que está en proceso de reparación; y el rojo advierte que no debe utilizarse.

Este simple código de colores empodera al ciudadano. No se trata sólo de confiar, sino de verificar. Mirar el dispensador antes de abastecerse es un acto de responsabilidad compartida entre institución y consumidor.

Otro aspecto importante es el rol técnico detrás de estas verificaciones. Indocal no repara equipos, más bien su función es supervisar, inspeccionar y certificar. Las reparaciones son realizadas por técnicos autorizados, quienes reciben capacitación especializada para garantizar que los dispensadores funcionen correctamente antes de ser nuevamente evaluados.

Este modelo separa funciones y refuerza la credibilidad del sistema. Quien inspecciona no es quien repara, lo que asegura mayor objetividad en cada proceso.

En tiempos donde la confianza institucional suele ponerse en duda, la labor del Indocal en metrología es un ejemplo concreto de cómo una entidad pública puede impactar positivamente la vida diaria de la gente sin hacer ruido.

Porque al final, medir bien no es solo una cuestión técnica. Es un compromiso con la justicia, la transparencia y el respeto al ciudadano.