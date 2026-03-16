La inflación aumentó en febrero un 0,03%

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La guerra Estados Unidos, Israel e Irán, desatada el pasado 28 de febrero, se ha extendido a todos los países del golfo, disparando el petróleo, el West Texas Intermediate referencia en nuestro país, tras venderse a 70 dólares el barril la semana anterior a la guerra, subió a más de 90 dólares.

Nuestra economía importa casi todos los combustibles que consume; cuando los precios del crudo son relativamente bajos, Refidomsa refina un 15%, alrededor de 32 mil barriles al día, frente a un consumo diario de 210 mil barriles. En este momento, con el crudo por la nube, no es rentable refinar en República Dominicana, sino importar las gasolinas, gasoil, glp y fuel oil que se consume.

Para algunos analistas, el crudo podría superar el pico de 2008, cuando el Brent alcanzo 147.50 dólares, por combinación de aumento de la demanda y reducción de la oferta, también para ellos es difícil que el precio retorne al nivel previo a la guerra con riesgo inflacionario, el comercio se encarece por los mayores costos de transportes y los alimentos por los fertilizantes.

Las estadísticas del Banco Central reportan que en octubre la inflación interanual subió a 4.23%, en noviembre 4.81%, a 4.95% en diciembre y 4.98% en enero, bajo a 4.67% en febrero después de aumentar solo 0.03% en términos mensual.

La buena noticia es que la inflación de febrero no se concentró en los grupos que componen la inflación subyacente, un indicador que se utiliza para medir la tendencia estructural de los precios. En febrero registró un ritmo interanual de 4.76%, por debajo de 4.98% del mes anterior, y dentro del rango meta de 4.0 % ± 1.0 %, como la inflación general.

Es decir, la inflación general y la subyacente se han mantenido en línea con el objetivo del Banco Central, lo que hay que observar es el cambio de escenario con el aumento del petróleo, el Gobierno lo está trasladando a los consumidores de gasolinas, gasoil, glp, fuel oil, no tiene presupuesto para subsidiarlos.

Esperemos los datos de precio de marzo, incorporarán el encarecimiento del petróleo. Veremos si se esta filtrando al crecimiento de la economía, lo que el Banco Central vigila a diario consciente de la presión al alza que ejerce sobre la inflación en el corto plazo, que es negativo para la actividad económica.

También sabe que por cada dólar que sube el petróleo, la factura aumenta en una cifra equivalente a 0,053 puntos porcentuales del PIB, por ejemplo, si el precio medio sube de 60 dólares a 90 dólares, nos costaría 1.6 puntos porcentuales del PIB, proporción en que también se reduciría nuestros ingresos reales y capacidad de gasto.

Si percibe amenaza de escalada de precios internos, el Banco Central actuará con la contundencia de los años 2021 y 2022. Todos recordamos que demostró tener las herramientas necesarias para combatir y vencer en tiempo récord la inflación y con ello evitar riesgo de estanflación, es decir, un periodo de aumento de los precios y bajo crecimiento.

Si se impulsa el consumo de las familias aumentando el salario base por encima de la inflación, lo que empuja hacia arriba todos los demás salarios, este año podemos crecer como está previsto, entre 4.0% y 4.5%, más que el 3.3% estimado por el FMI para la economía global.

Tenemos la experiencia de los años 2018–2025, el salario nominal base aumentó 38.1%, perdió 5.7% de poder de compra, acumulado los precios subieron 43.8%, sucedió lo contrario con el ingreso por hora del trabajador, aumento 49.3%, ganó 5.5% de poder de compra.