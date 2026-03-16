“Una batalla tras otra ” arrasa en Premios Óscar

Publicado por Alexandra Santana Creado: Actualizado:

Anoche Hollywood celebró una de sus ceremonias más importantes con la entrega de la 98.ª edición de Premios Óscar 2026, realizada en el Dolby Theatre de Los Ángeles, con una gala sorprendente, ya que “Sinners” la más nominada de la historia de los premios no pudo vencer.

“One Battle After Another” o “Una batalla tras otra” se alzó como la gran ganadora con “Mejor Película”, “Dirección” , “Actor de Reparto”, “Guión Adaptado” y “Montaje o Edición”.

Actuaciones Premiadas

En las categorías interpretativas, Michael B. Jordan fue reconocido con el Óscar a “Mejor Actor Principal” por su doble actuación en el filme “Sinners”, un trabajo que había recibido elogios, tanto del público como de la crítica especializada.

Dentro de los premios más esperados, el título de “Mejor Director” recayó en Paul Thomas Anderson por “Una batalla tras otra”, quien bromeó diciendo que tuvo que esperar mucho para este momento”.

“La gente ha tenido fe y tiempo para mí. Las películas son hogares para nosotros”, manifestó.

En tal sentido, el Óscar principal de la noche se lo llevó la cinta “Una batalla tras otra” de Paul Thomas Anderson con La Mejor Película del Año”, arrebatándole el título a aclamadas cintas como “Sinners”, “Marty Supreme”, y otras.

Jessie Buckley se llevó el premio a “Mejor Actriz” gracias a su interpretación en “Hamnet”, consolidando su lugar como una de las figuras más destacadas del cine actual.

Los premios de reparto fueron para Amy Madigan, por el thriller “Weapons” o “La hora de la desaparición” y para Sean Penn por su interpretación en la película “Una batalla tras otra”. Ambos intépretes también se encontraban entre los favoritos de la temporada.

Otros premios

Un de los momentos inolvidable en la ceremonia transmitida para República Dominicana a través de Telesistema, canal 11, fue la entrega del premio a “Mejor Fotografía o Cinematografía” de Autumn Durald Arkapaw, quien se convirtió en la primera mujer en ganar esa categoría.

En su discurso agradeció al elenco, al equipo de la película y también pidió a las mujeres que se pusieran de pie.

In Memorian

Como de costumbre, se le realizó un homenaje a los actores fallecidos, como Diane Keaton, Robert Redford y Duvall, Val Kilmer, Graham Greene, Cary Hiroyuki Tagawa, y otros.