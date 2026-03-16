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No se pudo

Estados Unidos elimina a RD del Clásico Mundial 2026

Con su victoria, Estados Unidos avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol y enfrentará al ganador del partido de esta noche entre Italia y Venezuela

El lanzador Mason Miller y el receptor Will Smith, de Estados Unidos, celebran, al final del noveno inning, el triunfo ante la selección de República Dominicana.

El lanzador Mason Miller y el receptor Will Smith, de Estados Unidos, celebran, al final del noveno inning, el triunfo ante la selección de República Dominicana.AP

Primitivo Cadete
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La selección de República Dominicana no pudo lograr la meta de alcanzar su segundo título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Anoche, perdió en un cerrado partido ante los Estados Unidos celebrado en el LoanDepo Park, de Miami, Florida. 

El encuentro finalizó 2-1 y el resultado selló la eliminación 

de República Dominicana.

Un cuadrangular de Gunnar Henderson y otro de Roman Anthony respaldaron un pitcheo de Estados Unidos, encabezado por Paul Skenes, que controló a República Dominicana para avanzar a la final del Clásico Mundial, programada para efectuarse mañana.

La única carrera del equipo dominicano fue producida por cuadrangular de Junior Caminero por el bosque izquierdo en el cierre de la segunda entrada, su tercero en este torneo.

Estados Unidos, que llegó a este torneo como principal favorito para ganar la corona, enfrentará mañana al ganador del duelo de esta noche entre Italia y Venezuela. 

El partido, que había creado grandes expectativas, estuvo a la altura de lo esperado.

Sobre el autor
Primitivo Cadete

Primitivo Cadete

Lic. en Comunicación Social, con una especialidad en periodismo deportivo y un diplomado en ética Periodística, más de 37 años de experiencia en cobertura de eventos nacionales e internacionales.
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