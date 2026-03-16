Estados Unidos elimina a RD del Clásico Mundial 2026

Publicado por Primitivo Cadete Creado: Actualizado:

La selección de República Dominicana no pudo lograr la meta de alcanzar su segundo título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

Anoche, perdió en un cerrado partido ante los Estados Unidos celebrado en el LoanDepo Park, de Miami, Florida.

El encuentro finalizó 2-1 y el resultado selló la eliminación

de República Dominicana.

Un cuadrangular de Gunnar Henderson y otro de Roman Anthony respaldaron un pitcheo de Estados Unidos, encabezado por Paul Skenes, que controló a República Dominicana para avanzar a la final del Clásico Mundial, programada para efectuarse mañana.

La única carrera del equipo dominicano fue producida por cuadrangular de Junior Caminero por el bosque izquierdo en el cierre de la segunda entrada, su tercero en este torneo.

Estados Unidos, que llegó a este torneo como principal favorito para ganar la corona, enfrentará mañana al ganador del duelo de esta noche entre Italia y Venezuela.

El partido, que había creado grandes expectativas, estuvo a la altura de lo esperado.