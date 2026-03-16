No se pudo
Estados Unidos elimina a RD del Clásico Mundial 2026
Con su victoria, Estados Unidos avanzó a la final del Clásico Mundial de Béisbol y enfrentará al ganador del partido de esta noche entre Italia y Venezuela
La selección de República Dominicana no pudo lograr la meta de alcanzar su segundo título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol.
Anoche, perdió en un cerrado partido ante los Estados Unidos celebrado en el LoanDepo Park, de Miami, Florida.
El encuentro finalizó 2-1 y el resultado selló la eliminación
de República Dominicana.
Un cuadrangular de Gunnar Henderson y otro de Roman Anthony respaldaron un pitcheo de Estados Unidos, encabezado por Paul Skenes, que controló a República Dominicana para avanzar a la final del Clásico Mundial, programada para efectuarse mañana.
La única carrera del equipo dominicano fue producida por cuadrangular de Junior Caminero por el bosque izquierdo en el cierre de la segunda entrada, su tercero en este torneo.
Estados Unidos, que llegó a este torneo como principal favorito para ganar la corona, enfrentará mañana al ganador del duelo de esta noche entre Italia y Venezuela.
El partido, que había creado grandes expectativas, estuvo a la altura de lo esperado.
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JOSÉ CÁCERES