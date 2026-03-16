Potenciación de capacidad científico-tecnológica de China

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La aprobación del XV Plan Quinquenal al concluir las Dos Sesiones trascendentales del sistema chino -la Asamblea Nacional del Poder Popular y la reunión de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino– contiene acciones y decisiones que reafirman la relevancia de la ciencia y la tecnología en la economía y sociedad chinas.

China ocupa el primer lugar en investigación en 66 tecnologías, destacándose los campos de energía nuclear, biología sintética, sistemas satelitales, ciencia de materiales, ingeniería y electrónica entre otras áreas estratégicas incluyendo física y química. Beijing es líder en investigaciones tecnológicas claves con el 90% del total.

Es líder en registro de patentes, de diseños industriales, entre otros índices esenciales. El de 60% de las patentes globales en IA son chinas e igualmente lidera las patentes de tecnología 6G. Según el G20, en 2024 se publicaron casi 900 mil artículos científicos chinos, el triple con relación al 2015. A su vez, según Nature Índex, de revistas médicas y científicas más relevantes, China rebasa a EE. UU. De los diez medios con más publicaciones en ese Índice, 7 son chinos. En términos de investigación universitarias Harvard es líder, pero en el ranking de 10, del puesto 2 al 9 son universidades chinas con el Instituto Tecnológico de Massachusetts en décimo.

Definitivamente, Beijing hoy marca la agenda de investigaciones en el mundo. Para China ciencia y tecnología constituyen el centro de su desarrollo.

No obstante, el XV Plan Quinquenal aprobado durante las Dos Sesiones mantiene el ímpetu en catapultar su nivel en ciencia y tecnología aprobando una inversión superior al 7% de su PIB, de algo más de 20 millones de millones, en I&D. China abre sus centros a la cooperación global y a científicos y estudiantes de doctorado les exhorta trabajar en instituciones foráneas.

El Plan Quinquenal 2026-2030 comprende acciones para potenciar la innovación, uno de sus puntos aún más débil. Incluye incremento del peso en inversiones en ciencias básicas. Contemplan aplicar reformas para la optimización de instituciones científicas y se potenciará la cultura científica de la población.

Prevén construir el centro internacional de innovación científica-tecnológica, Beijing- Tianjin-Hebei; el de Shanghái -delta del rio Changjiang-, y el de la gran bahía: Guandong-Hong Kong-Macao y se les potenciará a un nivel mundial.

El filósofo ingles Francis Bacon, de fines del siglo XVI, legó la frase “Scientia potestas est”, o sea “el conocimiento es poder”.