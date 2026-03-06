La izquierda revolucionaria dominicana, un sueño que se extingue (1 de 2)

Creado: Actualizado:

Recientemente le di lectura al libro: “Fundamentos y Retos de la Izquierda Revolucionaria Dominicana”, de la autoría del politólogo francomacorisano, Francisco Miguel Herrera (Editorial Buho, Julio 2025).

El libro de 174 páginas fue el resultado de su tesis que sobre la Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Publicas que durante el periodo 2017-2019 bajo la responsabilidad del maestro Francisco Peña, cursara el citado autor en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Este es un libro de fácil lectura, en donde su autor para nada es objetivo, pues siendo un activo militante y dirigente de izquierda, es natural que dicho texto se constituya desde su tribuna mental, en un escape (por así decirlo), para y a través de dichas páginas, plasmar sus ideales en contra de un sistema político que aunque no lo expresa con palabras llana, veo que le asquea.

Sin embargo, el posible sesgo que vemos en contra del sistema político imperante en la Republica Dominicana, aunque es altamente visualizado por Francisco Miguel Herrera, no así en cuanto al análisis a profundidad que hace sobre el sistema ideológico dentro del cual milita.

Ahora bien, cuando vemos que Herrera se sumerge en el tema en cuestión, que es el análisis mismo de la ideología que profesa, este se convierte es un ente que practica la justicia y la objetividad, haciendo criticas mordaces hacia el interior de una corriente que según observamos se extingue del imaginario nacional.

Y porqué decimos esto, pues a la luz de lo establecido por el mismo Herrera, la fragmentación de los líderes y dirigentes de esta ideología, a pesar de que han hecho esfuerzos por separados para unificar un proyecto tendente al enriquecimiento de la misma, esto al final ha derivado en una narrativa en donde cada quien ha tratado de imponer sus criterios, y como es lógico, se ha permitido que no se haya podido consolidar un verdadero proyecto que pueda ser viable para el reforzamiento de su lucha por lograr el poder político real en esta parte de la isla.

Muy a pesar de ser esta ideología el receptáculo de grandes lumbreras intelectuales que han sabido jugar roles estelares en momentos del pasado decisivo de nuestra nación, como por ejemplo ahí tenemos los casos de veteranísimos y ejemplares dirigentes, tales como Fidelio Depradel, Narciso Issa Conde, Manuel Salazar, Iván Rodríguez y Luis Gómez Pérez, solo por citar algunos notables ejemplos, los deseos de las militancias de los partidos de izquierda se han visto rezagados.

Lo anterior es lo que ha posibilitado un estancamiento que tiene al borde de la desaparición esta ideología, pues con la desaparición por ley divina de a quienes llamo los últimos mohicanos de esta corriente la cual fuera fundada por Karl Max y Friedech Engel y quienes y a través de sus diversas teorías lograron definir con claridad lo que más luego se le llamó socialismo científico a través de sus muy socorrido Manifiesto Comunista en 1848, en donde además, fueron precisos al describir lo que se llamó también el materialismo histórico, es altamente probable, que con ellos (repetimos), se vaya lo que fue el sueño truncado de una estirpe que a lo mejor por sus ambiciones políticas (repetimos) no han sabido unificar criterios y esto como es lógico, los aleja de un camino que se le hará muy difícil volver a recorrer. Continuará.