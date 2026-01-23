JAD y la feria Macfrut, Italia

Creado: Actualizado:

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) junto al Comité Organizador de Macfrut y otras instituciones del sector agropecuario, hicieron un Encuentro con agroexportadores locales para dar a conocer los detalles del Pabellón Dominicano en la feria internacional Macfrut 2026, que se realizará del 21 al 23 de abril de este año, en Rímini, Italia. En el encuentro, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, dijo que es un honor que una feria de la magnitud de Macfrut esté dedicada al país, porque permite ampliar las fronteras agrícolas y exhibir la calidad de nuestros productos agropecuarios en el mercado internacional. Agregó que estamos satisfechos, porque “esta feria nos brinda la oportunidad de mostrar la calidad de nuestra producción”. Dio la bienvenida al grupo el presidente ejecutivo de la JAD, Osmar Benítez, quien resaltó la relevancia de la participación dominicana en el evento. Presentes allí, el embajador de Italia aquí, Stefano Queirolo Palmas, el embajador dominicano en Italia, Rafael Lantigua Ciriaco, Ada Francisca de Asís Hernández, embajadora designada ante la FAO y el PMA, y Lina Valeza, representante de Macfrut para el Caribe.

IAD regulariza terrenos

El Instituto Agrario Dominicano anunció el Programa Nacional de Regularización de Ocupaciones de Terrenos de ese organismo, dirigido a ordenar y normalizar las ocupaciones irregulares de terrenos de esa institución por parte de personas físicas y jurídicas. Los interesados podrán formalizar su solicitud hasta el 17 de abril.