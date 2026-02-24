Creado: Actualizado:

El juicio interminable.- Este miércoles sabremos si los abogados defensores en el juicio por corrupción que se le sigue al exprocurador Jean Alain Rodríguez y demás imputados, que lleva ya cinco años en los tribunales sin que haya podido empezarse a conocer el fondo de la acusación, se acogieron al ultimatum que les dio la jueza Claribel Nivar Arias, presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quien luego de reprocharles sus largas exposiciones en los primeros incidentes que han presentado les dio un plazo de una semana, que se cumple mañana, para que reorganicen sus presentaciones y, sobre todo, que sean mas cortas y breves para que el tribunal no siga perdiendo tiempo y el proceso pueda avanzar.

Pero los abogados del exsubdirector Administrativo de la Procuraduría General de la República, Alfredo Alexander Solano, anunciaron la presentación de ¡24 incidentes!, por lo que por mas que se esfuercen resumiendo y abreviando sus exposiciones se continuará perdiendo el tiempo, precisamente el objetivo que persiguen y que a estas alturas, al igual que el resto de los defensores, ya ni se toman la molestia de disimular, pues se trata de una estrategia fría y calculada. Fue por eso que la magistrada les recriminó que se hayan pasado todo el proceso criticando el extenso expediente instrumentado por el Ministerio Público en su contra mientras ellos hicieron lo mismo en cada uno de sus escritos, y vuelven a repetirlo ahora en la parte oral de sus presentaciones.

Y si es cierto, como amenazó el doctor Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain, que el juicio a su cliente pasará a la historia por incidentes “nunca vistos”, la paciencia de la presidenta del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se verá sometida a una dura prueba. Pero lo mismo puede afirmarse de su determinación de cumplir con su responsabilidad de impartir justicia a tiempo, por encima de las pretensiones de los abogados de que ese juicio no termine nunca y seamos vencidos por el cansancio y la desesperanza.