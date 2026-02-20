Creado: Actualizado:

Un problema grave.- No sé si es para tanto, como piensan en Finjus, pero algo hay que hacer, y pronto, para poner orden en el tránsito, la pesadilla nuestra de todos los días, y someter a la obediencia de la ley a los motoristas, a los que no parece haber forma de obligarlos a entender que también deben respetarla, por su propio bien y por el bien del resto de los que andamos cogiendo lucha en las calles. Servio Tulio Cstaños Guzmán, vocero y Vicepresidente Ejucutivo de la entidad de la sociedad civil, propuso ayer que se declare una emergencia nacional en materia de tránsito, y hacer cumplir penas más drásticas para la conducción temeraria. Finjus describe el tránsito como uno de los problemas mas graves que padece la sociedad dominicana, donde la fragilidad institucional y la pasividad de las autoridades han facilitado que el uso de motocicletas se expanda como un sistema que opera, en la práctica, sin controles efectivos ni regulación real. Como chivos sin ley.

Y todo eso se agrava, señala, con la ausencia de políticas públicas claras, la falta de voluntad para imponer el orden y la ineficacia en la aplicación de la ley. No tiene sentido discutir un diagnóstico como ese, pues al fin y al cabo Servio Tulio, al igual que tantos de nosotros, tiene que salir cada día a las calles a lidiar con un tránsito endemoniado y caótico donde reina la ley del mas imprudente y temerario. Por eso tampoco tiene sentido negar la urgencia que nos impone un problema de ese tamaño y complejidad, pero desde el gobierno no se advierte ninguna señal que indique que están conscientes de esa urgencia y las implicaciones de no ponerse manos a la obra, como propone Finjus, convocando a todos los sectores involucrados para buscar una solución conjunta. Solo me resta decir, antes del punto final, que si depende de que toda esa gente se junte y juntos busquen esa solución nos fuñimos, para decirlo en dominicano y se entienda mejor, por lo que todo indica que cada quien deberá seguir arreglándosela como Dios lo ayude y mantenerse atento al sálvese quien pueda.