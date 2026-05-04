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La lentitud de la justicia desespera, los prevenidos deben ir a juicio. La Pastoral Penitenciaria de la Iglesia católica promueve una labor de humanización de los privados de libertad en las cárceles, donde cumplen prisión o esperan ser enjuiciados.

El 12 de abril pasado, 56 internos en Najayo Hombres participaron en el 8.º Retiro Emaús Penitenciario, dirigido por el padre José Ramírez —Joselito—, vicario de la Diócesis de Baní y párroco de San Pedro Nolasco. En el grupo estaba Jorge Eligio Méndez, exgerente de la Cooperativa de Herrera, acusado de la quiebra de esa entidad junto con Jacer Eleazar Mejía Pereyra, encargado de Crédito.

Méndez es conocido por sus prácticas cooperativistas, y lo sigue siendo en la cárcel, donde sobresale por su activismo en las acciones solidarias y formativas de apoyo educativo y emocional a los internos del recinto.

Estar preso es desesperante, especialmente si la detención se debe a diferencias políticas, personales o de abuso de poder.

El caso de Méndez tiene más de dos años. Está en juicio de fondo en el Tercer Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia de la Cámara Penal de Santo Domingo Oeste. Méndez espera que los jueces actúen conforme a la verdad, la razón y la justicia, entendiendo que sobre el caso hay una narrativa fáctica que no responde a la realidad jurídica de los hechos que motivan su encarcelamiento y el cierre de la cooperativa, fundada hace más de 60 años.