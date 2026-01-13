Leonel oculta su amistad con Maduro

Creado: Actualizado:

Leonel Fernández estaba compelido a hablar acerca de la situación jurídico política que ahora encara su amigo Nicolás Maduro, capturado militarmente en Caracas, sometido a la justicia en Nueva York acusado de narcotráfico y terrorismo, pues como político opositor, aspirante a ganar la próxima elección dominicana, no puede arriesgarse al rechazo de Donald Trump y del establishment estadounidense, porque “observó” el fraude electoral a favor del dictador chavista en el 2024.

En lugar de exponer honestamente sus vínculos políticos y personales con Hugo Chávez y Maduro, el dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) estableció una vergonzosa narrativa, afirmando una supuesta actuación neutral e independiente que nunca tuvo, frente a la negativa de Maduro a presentar las actas probatorias de su alegado triunfo y a reconocer la victoria del opositor Raymundo González Urrutia.

Fernández también dedicó su alocución reciente a atacar la política exterior de Abinader contra Maduro, la cual ha sido de firme apoyo a la instauración de la democracia en Venezuela y de repudio a la dictadura izquierdista que sojuzga al pueblo venezolano, situación que enfrenta aquí dos visiones contrapuestas: Fernández fue invitado por Nicolás Maduro a justificar la fraudulenta elección, mientras Abinader rechazó el resultado propagado por el régimen con las consecuencias de una ruptura de las relaciones diplomáticas y la crítica mordaz desde Miraflores. Conviene destacar un par de aspectos para entender la postura de Fernández. Cuando fue a cumplir su misión a Caracas en el 2024, ya él sabía que Maduro era un fugitivo de la justicia estadounidense, debido a que durante la primera administración de Trump se le instrumentó en 2018 un publicitado expediente por narcotráfico y, posteriormente, Joe Biden ofreció una recompensa de US$25.0 por su captura. Para Maduro, era una cuestión de vida o muerte la victoria, ya que abría la urgente impunidad para escapar de la justicia de Estados Unidos, usurpando el poder y engañando al mundo. Sobre la alegada neutralidad, basta decir que fue invitado de Maduro a través del CNE para observar la farsa electoral. Junto al ex de Colombia, Ernesto Samper, fueron los únicos a quienes el régimen permitió la entrada a Caracas, mientras dejó varados en Panamá a la expresidenta de ese país, Mireya Moscoso, junto a sus homólogos, Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Jorge Quiroga, de Bolivia y Vicente Fox, de México, invitados por la oposición. Más aún: Fernández y Samper se reunieron con Maduro en el palacio de Miraflores. Mientras Abinader lidera a los gobernantes democráticos que demandaron la revisión de los votos, Fernández y Samper inicialmente emitieron un informe dando ganador a Maduro, reporte que posteriormente modificaron pidiendo entonces el diálogo entre las partes, cuando fue evidente la demanda creciente de la Casa Blanca por establecer la verdad solicitando las actas de apoyo a los supuestos 5,2 millones de votos atribuidos a Maduro. Las actas no han aparecido hasta hoy, mientras la oposición presentó el 80% de los sufragios. El apresamiento de su amigo Maduro resulta embarazoso para el futuro político de Leonel Fernández.