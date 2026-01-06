¿Podrá Trump gobernar a Venezuela?

Creado: Actualizado:

Tras el éxito alcanzado con la espectacular operación militar para apresar en Caracas al dictador Nicolás Maduro como fugitivo internacional, Donald Trump ha decidido que Estados Unidos administrará el gobierno venezolano hasta que se produzca una transición adecuada, y que tomará el control de las formidables reservas petroleras de la nación sudamericana.

Adelantó que el secretario de Defensa Peter Hegseth, junto al secretario de Estado, Marco Rubio, y funcionarios de seguridad, se encargarán de ejecutar la gobernanza de Venezuela, país objeto desde la madrugada del 3 de enero de un cambio histórico que la ha sumido en una situación de tensión extrema, luego de la captura y traslado a Nueva York del otrora poderoso déspota, quien fue capaz de robarle al opositor Raymundo

González Urrutia las elecciones del 2024.

Si bien creo que Maduro pasará el resto de su vida encarcelado en Estados Unidos, debido a una serie de ilícitos penales vinculados al narcotráfico y el terrorismo, no es menos cierto que una decisión imperial, como la anunciada por Trump, enfrenta más riesgos que seguridades, pues exacerbará la lucha contra Irán, Rusia y China por los recursos naturales venezolanos, someterá a prueba la reciedumbre del pueblo de mayoría opositora, y probará la capacidad de respuesta de la aún intacta estructura chavista para mantenerse en el poder sin Maduro.

Trump dijo que está dispuesto a gobernar junto a Delcy Rodríguez, designada presidenta, pero ella sostiene que Maduro es el único gobernante de Venezuela y pidió su inmediata liberación. No obstante, Marco Rubio informó acerca de positivas conversaciones telefónicas con la dirigente de profundo arraigo chavista y leal a Maduro, escogida tras bastidores como la eventual “gobernante títere” de Washington.

A contrapelo, una nota diplomática divulgada el 3 de enero por la embajada de Rusia en México, revela lo conversado vía telefónica entre el canciller Serguéi Lavrov y Rodríguez, donde destacase la firme solidaridad rusa con el pueblo venezolano frente a lo que llamó “agresión armada de Estados Unidos”, que Vladimir Putin continuará apoyando el rumbo del gobierno bolivariano, evitarán una mayor escalada del conflicto, buscarán soluciones mediante el diálogo y fortalecerán su asociación estratégica.

A mi juicio, Trump necesitará un “gobernante títere” para administrar a Venezuela, pero al descartar a la opositora Corina Machado, porque alegadamente “no tiene el apoyo ni el respeto para gobernar”, el mandatario prefiere una transición costosa y difícil con la maquinaria chavista, integrada además por Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Tarek William Saab y Elvis Amoroso.

A pesar de su condición de superpotencia –un Estado con una posición predominante en el sistema internacional, con la habilidad y los medios para tener influencia en eventos y proyectos de poder a escala global-, será difícil para Trump administrar a Venezuela y hacerse de su riqueza petrolera sin causar serios estragos políticos y humanos.