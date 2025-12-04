Lloviendo sobre mojado

Creado: Actualizado:

Hace dos décadas (exactamente 20 años) que escribí para el Hoy de entonces un artículo que titulé “Búsquennos los taparrabos”, donde destaqué el hecho de que el fondo de pensiones tenía acumulada una exorbitante suma de dinero y los hospitales públicos y del seguro social tenían grandes carencias de recursos y en esa misma colaboración expresé mi sorpresa porque un reconocido personaje de la sociedad y la política de ese entonces fue declarado al mismo tiempo por los jueces culpable e inocente de los cargos presentados y dejado sin sanción, simple y llanamente.

Lo único que cambian son protagonistas de las inconductas y barbaridades que lastiman como enfermedades endémicas a la nación. Las cárceles no son para ricos y la corrupción en los gobiernos sigue dando el mal ejemplo para que ciudadanos comunes se enganchen en actividades delictivas y crímenes. Los indígenas usaban taparrabos y cambiaban espejitos por trozos de oro, y así con ropa normal, seguimos con la tonta ilusión de que ya no somos indios aunque nos engañen todos los días del año.