De mafia en mafia

En este país, duele reconocerlo y mucho mas tener que decirlo en voz alta, se tropieza usted con una “mafia” en el lugar menos sospechado, lo que algunos querrán atribuir a la famosa “cultura del engaño”, un fenómeno global que parece haber contaminado hasta el tuétano el alma de muchos dominicanos y dominicanas. Y lo que acaba de ocurrir en Senasa, la ARS estatal que ofrece servicios de salud a nuestra población más pobre y vulnerable, es tan solo otro ejemplo de hasta dónde puede esta llegar cuando se junta con la codicia que no respeta ni se sacia con nada. Hablo de la supuesta “mafia” integrada por fiscales y abogados que según la denuncia del diputado nacional Tobías Crespo estaría desacatando sentencias de los tribunales y utilizando la fuerza pública para incautar inmuebles, licitarlos, comprarlos y obtener ganancias millonarias de manera ilícita. El legislador, quien dice haber investigado el caso debido a que una persona allegada a su familia es víctima de sus manejos, se quejó de que la Procuradora General de la República, Yeni Berenice Reynoso, no ha atendido sus reclamos sobre este caso a pesar de que le ofreció hasta el nombre del procurador fiscal que estaría involucrado.

Al hacer la denuncia desde su curul en el Congreso el legislador dijo estar convencido de que al cual que la persona que motivó que hiciera pública su situación son muchas las personas que han sido sus víctimas, pero no tienen un diputado que haga pública su desgracia y saque la cara por ellos. Hasta el momento de redactar esta columna la Procuradora no se ha referido a la denuncia de Crespo, pero eso no quiere decir que no haya tomado nota de un asunto tan serio cuya veracidad necesita y debe ser verificada. Aunque lo cierto es que después de todo lo que hemos visto en este país en los últimos treinta años, ni Yeni Berenice ni los que estamos mirando el juego desde las gradas deberíamos sorprendernos de una corrupción que ya nos parece “normal”. Y eso significa, sencillamente, que estamos jodidos.