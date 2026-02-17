La magistrada Berenice y la seguridad social

Publicado por Matias Bosch Carcuro Creado: Actualizado:

“El compromiso del Consejo Superior del Ministerio Público, inquebrantable y sagrado, es garantizarles calidad de vida. Les digo aquí y ahora: en los próximos días tendrán un mejor seguro. Asimismo, nuestro plan de retiro se encuentra en su etapa final para iniciar su implementación. Perdón, porque debió haber sido hace muchos años, pero tendremos un plan de retiro digno para todos “.

Estas palabras de la magistrada Yeni Berenice en la ceremonia de la Medalla al Mérito del Ministerio Público, aplaudidas de forma efusiva y unánime por todos los presentes, es una aseveración contundente de lo que cualquier ciudadano y ciudadana, incluyendo las autoridades públicas, sabe muy bien y padece día a día.

El llamado Seguro Familiar de Salud y su “plan básico” manejado por las ARS, así como las “cuentas individuales” de fondos de pensión en manos de las AFP, son un negocio altamente rentable para sus administradores, pero no para los dominicanos y dominicanas que cotizan y a cambio solo reciben inseguridad, zozobra, el famoso “no le cubre” y una pensión incierta y de hambre.

Esta catástrofe familiar y social que va creciendo como bola de nieve, generada por el régimen de las ARS y AFP, no es solo vivencial. Está documentada en informes de la OCDE, el Observatorio de la Seguridad Social de INTEC, el MEPYD y, en 2025, en los análisis realizados por el Banco Mundial a petición de la Superintendencia de Pensiones.

Los dominicanos y dominicanas cuyo retiro está bajo control de las AFP tendrán, en promedio, una pensión equivalente al 30% de su ingreso. Quienes defienden el modelo vigente saben, además, que no hay solución sin cambiar de sistema: en Chile, la cuna de las AFP, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años se retiraron en 2025 con una pensión cuyo monto está ¡un 53% por debajo del salario mínimo legal!

Por este motivo es que los fiscales se sienten reivindicados en los anuncios de la magistrada Berenice, así como los gremios que han conquistado en la lucha un sistema propio de seguridad social, jamás lo abandonarán; al contrario, lo defenderán y exigirán mejoras necesarias.

Lamentablemente, quienes sí tienen el poder para crear y cambiar las reglas generales, han velado por su situación particular y no por cambiar la Ley que afecta a todos los dominicanos. Es el caso de los Presidentes, que se retiran con una pensión vitalicia del 70% de su salario mensual, y del Congreso Nacional, donde desde 1998 rige una ley en que los fondos de pensiones de senadores y diputados no los maneja ninguna AFP, sino una cooperativa, y les garantiza una pensión equivalente al 80% de su salario. Sin embargo, ninguno ejecuta el mandato de la Ley 19-20 que hace seis años dispuso la modificación integral del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Tal y como claman los y las fiscales, clama cada dominicano y dominicana. Lo que se tiene no es digno, y la respuesta definitiva no será particular, porque una sociedad solo avanza en conjunto, no por pedazos. El problema lo saben todos y la solución está en dejar de proteger intereses corporativos y empresariales por encima del bien del país, y hacer valer para todos la vigencia de la Constitución y del derecho fundamental de cada ciudadano a un retiro digno y una salud plena. Las palabras de la magistrada Berenice, que habla de cuidado, respeto, honor y calidad de vida, deberían ser un redoble de campanas para conquistar una verdadera seguridad social.