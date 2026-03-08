Mantente firme en la crisis

Creado: Actualizado:

Hay temporadas en las que nos sentimos desorientados, como si camináramos sin rumbo. Son días de mucha presión e incertidumbre que parecen no terminar y que desgastan nuestras fuerzas.

Sin embargo, cuando atravesemos estos momentos difíciles, debemos recordar quiénes somos en Cristo. Nuestra identidad en él es el fundamento que impide que nuestra fe se debilite. Es precisamente esa fe la que nos sostiene y nos impulsa a confiar permaneciendo firmes y convencidos de que Dios obrará a nuestro favor.

Siempre habrá procesos, pruebas y situaciones que desafíen nuestra estabilidad; pero en cada una de ellas Dios tiene el control. Aunque nuestros ojos no perciban nada, su mano está obrando y de repente aquello que parecía imposible comenzará a hacerse visible.

Aferrémonos a su palabra en todo momento porque esta será nuestra ancla en medio de la tormenta. Él nos guiará y nos llevará por un camino seguro y libre de tormento.

Confiemos plenamente en Él porque nunca nos dejará ni nos abandonará.