El matiz: la rebeldía que más incomoda al poder

El libro El coraje del matiz: cómo negarse a ver el mundo en blanco y negro, del periodista y ensayista francés Jean Birnbaum

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El libro El coraje del matiz: cómo negarse a ver el mundo en blanco y negro, del periodista y ensayista francés Jean Birnbaum, llega en el momento justo. Su tesis encaja de manera casi quirúrgica con el clima intelectual y emocional que atraviesa el mundo: líderes políticos, empresariales, sociales, religiosos, académicos, profesionales e incluso ciudadanos comunes que, amparados en cuotas de poder o influencia, actúan convencidos de poseer la verdad absoluta. En otras palabras, proliferan individuos incapaces de matizar, reacios a la complejidad y seducidos por la comodidad de las certezas rotundas.

En un mundo que se acelera hacia los extremos, donde cada debate parece una batalla moral y cada discrepancia se vive como una traición, el matiz se ha convertido en un acto de valentía. Esa es la tesis que el periodista francés Jean Birnbaum desarrolla en su ensayo El coraje del matiz, una obra que no solo interpela a los líderes políticos, sino también a los ciudadanos que, desde sus pantallas, han adoptado la peligrosa costumbre de creerse infalibles.

Birnbaum advierte sobre un fenómeno que se extiende por buena parte de las democracias actuales: la desaparición de la duda. Lo que antes impulsaba la filosofía, la ciencia y el debate público hoy suele interpretarse como una señal de debilidad. En su lugar ganan terreno voces —incluidas las de muchos gobernantes— que hablan con la seguridad de quien no contempla la posibilidad de errar. La certeza absoluta se ha convertido en un nuevo capital político y emocional.

La tiranía de quienes “siempre tienen la razón”

El ensayo de Birnbaum ilumina un rasgo inquietante de la época actual: la figura del “convencido permanente”. Ese personaje que no escucha, no matiza, no revisa. Que confunde firmeza con inflexibilidad y convicción con soberbia. Es el ciudadano que sentencia antes de comprender. Es el líder que simplifica porque la complejidad no le sirve. Es el algoritmo que premia la indignación y castiga la reflexión.

Este tipo de personalidad —tan común en redes sociales como en la política global— se alimenta de un ecosistema que recompensa la seguridad performativa. En un mundo saturado de información, quien grita más fuerte parece más confiable que quien piensa más hondo.

Pero la historia demuestra lo contrario: los peores errores colectivos han sido cometidos por quienes estaban demasiado seguros de tener razón.

Como señala Jean en su ensayo, a lo largo de distintas épocas de la historia humana han existido mujeres y hombres que pagaron un alto precio por negarse a ver e interpretar el mundo en blanco y negro. Por ser personas demasiado matizadas, fueron marginadas, empujadas a la soledad y, en muchos casos, quedaron sin un lugar donde vivir porque se resistieron a encerrarse en un dogma intangible o a sumarse a un odio colectivo. Algunos soportaron el exilio; otros, la clandestinidad.

Liderazgos globales y la alergia al matiz

En el tablero internacional contemporáneo, la tesis de Birnbaum no solo resuena: se vuelve urgente. Basta observar los estilos de liderazgo de Estados Unidos, Rusia y China para advertir un patrón inquietante. Con matices propios, todos privilegian narrativas simples, contundentes y herméticas, como si la complejidad fuese un lujo que el poder no puede permitirse. El mundo, para muchos de sus dirigentes, sigue dividido entre blancos y negros. Y esa visión binaria, tan cómoda como peligrosa, se ha convertido en un recurso político de primer orden.

La megalomanía que suele rodear a estas figuras —descrita por diversos analistas— termina por blindarlas frente a cualquier lectura más matizada de la realidad. La duda, el matiz, la interpretación abierta: todo eso parece hoy un estorbo. Y sin embargo, es justamente ahí donde se juega la salud de una democracia y la lucidez de una sociedad.

Algunos ejemplos ayudan a dimensionarlo:

Estados Unidos: especialistas en comunicación política señalan que la lógica electoral ha convertido la simplificación en una herramienta de supervivencia. La contundencia moviliza; el matiz no.

Rusia: estudios sobre su discurso oficial describen una narrativa histórica y civilizatoria presentada como destino inevitable, donde la duda se percibe como amenaza a la unidad.

China: analistas de política asiática destacan que la claridad programática y la disciplina discursiva reducen la complejidad para reforzar estabilidad y cohesión.

En todos los casos, la tendencia es la misma: expulsar la ambigüedad del debate público. Y cuando el matiz desaparece, no solo se empobrece la conversación democrática; también se empobrece nuestra capacidad de comprender el mundo tal como es, no como conviene narrarlo.

El matiz como acto de resistencia

Birnbaum no propone una equidistancia cómoda ni un relativismo paralizante. Propone algo más exigente: pensar con rigor, incluso cuando ese rigor incomoda. El matiz no es tibieza; es responsabilidad. Es reconocer que la realidad no cabe en un tuit. Es aceptar que la verdad rara vez se presenta en blanco y negro.

En tiempos en que tantos se aferran a la certeza como si fuera un escudo, el matiz se convierte en un acto de humildad intelectual. Y la humildad, tanto en la política como en la ciudadanía, es también una forma de coraje. Sin duda, el mundo avanzaría mejor si las personas, sin importar la naturaleza del contexto o la magnitud de los acontecimientos, pensaran y actuaran desde el respeto y la tolerancia hacia la diversidad. Cometen un gravísimo error quienes se niegan a escuchar y a aceptar las opiniones y perspectivas de los demás.

Para construir instituciones que no se derrumben al primer soplo, empresas que innoven sin pedir permiso, sindicatos que defiendan sin titubeos, debates públicos que no sean un circo y familias donde el diálogo no sea un lujo, es urgente romper —de una vez por todas— con la cultura de la infalibilidad. Y más aún: hay que confrontar la práctica cobarde de descalificar a quienes se niegan a vivir como un rebaño dócil.

En entornos autoritarios y jerárquicos es casi una regla: se castiga la voz crítica, se ridiculiza la duda y se premia la obediencia ciega. Pero ningún país, ninguna organización y ninguna comunidad tiene la menor posibilidad de transformarse mientras siga tratando la disidencia como una amenaza y no como una fuente de inteligencia colectiva y de mejora continua.

Asumir el coraje del matiz —atreverse a pensar con rigor, a cuestionar lo establecido y a ver la realidad sin filtros impuestos— es un acto de valentía que incomoda a quienes necesitan uniformidad para sostener su poder. Por eso intentan sofocar el pensamiento propio: porque saben que una ciudadanía que matiza, que pregunta, que no traga entero, es una ciudadanía imposible de domesticar.

El coraje del matiz en una República Dominicana intoxicada por las certezas

En la República Dominicana, la opinión se ha convertido en un arma y la certeza en un espectáculo. Aquí, hablar con matiz —esa capacidad de reconocer complejidades, admitir dudas y ver más de un ángulo— se ha vuelto casi un acto subversivo. Pero ¿qué es exactamente el matiz? El matiz es la distancia entre la verdad y el fanatismo. Es la capacidad de decir “sí, pero…”, “depende”, “hay más que considerar”. Es la inteligencia que permite pensar sin gritar, disentir sin destruir y debatir sin deshumanizar.

En el debate público dominicano, el matiz brilla por su ausencia. Aquí, las discusiones no se construyen para comprender, sino para vencer; no para iluminar, sino para descalificar. La conversación nacional se ha convertido en un ring donde cada uno defiende su postura como si fuera un dogma y ataca la del otro como si fuera una herejía. Esta cultura de absolutos —alimentada por la política, amplificada por los medios y distorsionada por las redes sociales— ha reducido la deliberación a un intercambio de etiquetas y sospechas.

Cuando el liderazgo de un país renuncia al matiz, renuncia también a la posibilidad de construir acuerdos, impulsar reformas profundas y generar soluciones verdaderamente inteligentes. Y mientras quienes toman decisiones continúen atrapados en el juego de las certezas ruidosas y en la descalificación automática de quienes piensan por cuenta propia, la República Dominicana seguirá discutiendo mucho, pero entendiendo y resolviendo muy poco.

Los efectos de un país sin matiz: una democracia que se empobrece

Siempre han existido, existen y existirán personas que se niegan a ver el mundo en blanco y negro. Por eso Jean Birnbaum recuerda —a todos aquellos hombres y mujeres que rechazan el “embrutecimiento” del debate público— la importancia de preservar un espacio para una discusión tan franca como argumentada. Su llamado es, en esencia, una defensa del pensamiento matizado frente a la tentación de simplificarlo todo hasta el extremo.

Al interpretar lo planteado por Birnbaum, se concluye que un entorno sin matiz produce daños concretos. Por ejemplo:

El debate se vuelve tribal, no racional.

La política se polariza, en lugar de profesionalizarse.

Las empresas se estancan, porque nadie se atreve a cuestionar al jefe.

Los sindicatos se atrincheran, porque negociar se percibe como claudicar.

Las redes sociales se convierten en tribunales, no en espacios de diálogo.

Las familias se fracturan, porque cada conversación se transforma en un ring.

En otras palabras, la ausencia de matiz no solo empobrece el pensamiento: limita el desarrollo y la prosperidad de país.

Ha llegado el momento de que el liderazgo dominicano —político, empresarial, laboral, académico, religioso y profesional— abandone la comodidad de las verdades absolutas y asuma la responsabilidad de debatir desde la lógica del matiz. Ningún sector, por influyente que sea, posee hoy el monopolio de la razón.

En este sentido, resulta pertinente considerar las reflexiones planteadas por Jean Birnbaum en El coraje del matiz: cómo negarse a ver el mundo en blanco y negro, un ensayo que invita a recuperar la objetividad, la confiabilidad y la inclusión como pilares del debate público. Incorporar esta perspectiva permitiría analizar con mayor rigor las fuerzas restrictivas e impulsoras que moldean la situación actual —y futura— de la sociedad dominicana, abriendo espacio para decisiones más impactantes y transformadoras.

Es innegable: la República Dominicana necesita líderes capaces de reconocer que la realidad es compleja, que las soluciones requieren diálogo y que la arrogancia intelectual solo conduce al estancamiento. Si quienes toman decisiones continúan aferrados a la ilusión de la infalibilidad, seguirán generando conflictos en lugar de resolverlos.

Pero si se atreven a pensar en gris, a escuchar incluso aquello que incomoda y a aceptar que nadie posee la verdad completa, entonces será posible construir un futuro más inteligente, más justo y digno. El matiz no es debilidad: es liderazgo del siglo XXI.

Y el pueblo dominicano no puede seguir esperando narrativas divorciadas de la realidad ni más verborrea alrededor de soluciones irrealizables. El país exige claridad, responsabilidad y valentía para enfrentar los desafíos con honestidad, rigor y sostenibilidad, no con consignas y eslóganes vacíos.