Una medalla pendiente para la voz más feminista de la República Dominicana

En la historia dominicana abundan nombres que han sido exaltados con medallas, bustos y homenajes. Sin embargo, aún falta reconocer con la misma solemnidad a mujeres que, desde la “sombra del hogar” y las páginas de la prensa, abrieron caminos de emancipación.

Una de ellas es Consuelo Montalvo de Frías, periodista, feminista y jefa de redacción de la revista Fémina, quien desde la década de 1920 levantó su voz por los derechos políticos y civiles de las dominicanas.

En mayo de 1924, Montalvo de Frías escribía: “Desde la tranquila sombra de mi apacible hogar, atisbo, tras mi claro lente, las cosas de palpitante interés femenino que ocurren en nuestra sociedad, a pesar de que mis deberes de madre y esposa me impiden saborear de cerca tal o cual asunto de actualidad”.

Con estas palabras, dejaba claro que, aunque confinada al espacio privado, asumía la praxis periodística como vía para narrar propuestas de emancipación y abrir la puerta a que las mujeres fueran reconocidas como sujetos políticos e históricos.

Fue también ese año cuando convocó -en un legítimo acto de subversión- el “Concurso de Bigotes”, para que los hombres dominicanos desafiaran las normativas del ejército intervencionista.

Tres años más tarde, en 1927, pronosticaba que el voto femenino sería inevitable. Ella fue la primera en hacerlo, y escribió: “La mujer dominicana enaltecida por sus incomparables virtudes asciende a entidad. Pronto, muy pronto, irá a las urnas electorales, a depositar su voto desposeído de pasiones, su voto sincero por el ciudadano que sepa defender los sagrados fueros de la libertad”. Sí, ella, fue la primera que se atrevió a escribir públicamente sobre el voto para las dominicanas.

Y, sepa, amigo lector, amiga lectora, no era un gesto aislado ni romántico: era parte de una agenda de emancipación que Fémina sostenía desde 1922, en consonancia con las luchas de Petronila Angélica Gómez Brea y otros intelectuales de la época. Ella se unió con su pandereta y delantal, y -se según versó en sus poemas- una pluma negra con trozos papel.

Su compromiso no se limitó a la escritura. En 1932, como subdirectora provincial de la Acción Feminista Dominicana, de Abigaíl Mejía, pronunció un discurso en el que llamó a romper las cadenas de la “desdorosa esclavitud” que mantenía a las mujeres fuera de la vida pública.

Ese mismo año, en una carta a la Junta de Profilaxis Macorisana, defendió reformas legales para proteger a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad, anticipando debates que aún hoy siguen vigentes: el derecho a la subsistencia, la igualdad civil y la protección frente a la ausencia de figuras masculinas proveedoras.

Consuelo Montalvo de Frías fue, en definitiva, una pionera. Desde la prensa, la tribuna y la militancia feminista, tejió un programa emancipador que permitió que las dominicanas conquistaran el voto y se reconocieran como ciudadanas plenas.

Por todo esto, otorgarle una medalla de reconocimiento no sería un gesto simbólico, sino un acto de justicia histórica. Reconocer a Consuelo Montalvo de Frías es reconocer que la República Dominicana le debe parte de su democracia a las mujeres que, desde la “tranquila sombra del hogar”, se convirtieron en arquitectas de la libertad.