Ciudad, luchas políticas y sociales

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A lo de mi largo andar en mi clase de Sociología Urbana, he terminado haciendo de su programa una especie de larga conferencia sobre la ciudad en la historia. Asumo la idea de que, a partir del estudio de lo urbano, de alguna manera se puede construir la historia de las ideas y luchas políticas. En breve, la historia del desarrollo de las fuerzas productivas y de las estrategias de las fuerzas del trabajo para enfrentar el desenfreno suicida con que la componente del capital engulle espacio y territorio para su reproducción en un proceso de destrucción/construcción de nuevas áreas.

En este proceso no solo se destruyen los asentamientos humanos del perímetro urbano, sino también suelos de vocación agrícola juntamente con la cultura e identidad de la población allí radicada. Así, espacio y territorio constituyen una construcción social en la que las luchas por su apropiación jalonan la historia. La naturaleza de grupos y clases sociales que participan, en su forma, va cambiando a través del tiempo, la profundidad y la diversidad de las transformaciones científicas y tecnológicas en los procesos productivos que impactan de manera decisiva tanto en la composición, como en conciencia de la fuerza del trabajo, incidiendo en sus formas de luchas y también, posiblemente, en su esencia. La existencia de fábricas virtuales de un mismo producto, cuyas partes están diseminadas en la ciudad de uno o de varios países, en las que los trabajadores no se conocen, y posiblemente nada tienen que ver lo que le pase al uno o al otro. De ese modo se divide o fragmenta el proceso productivo obteniendo la fuerza del capital mayores niveles de productividad y logrando, además, la fragmentación y debilitamiento de la fuerza del trabajo. La producción del espacio tiene una impronta esencialmente especulativa, se orienta por la transformación de suelo no edificable de vocación agrícola en edificable, mediante toda forma de especulación edilicia y de corrupción apañada y/o impulsada por políticos, convirtiendo áreas naturales en mera “materia prima para la producción del espacio”. A través de ese proceso se destruyen territorios de vocación rural, convirtiéndolos en urbanos. Es precisamente esta lógica lo que determina nuevas formas de lucha sociales en defensa de la naturaleza.

En ese sentido, se elevan a 2.253 el total de asesinatos y desapariciones de entre 2012 y 2024 de militantes ambientalistas nivel mundial, según la Global Witness. El año pasado se registraron América Latina más de 120 asesinatos de esos militantes. Y es que hay un cambio de escenario de lucha de los movimientos sociales, aquí lo demuestra el sostenido crecimiento del movimiento ambientalista, su potencialidad y legitimidad se evidenció en su lucha contra el intento de construcción de una mina extractiva en San Juan. El presidente Abinader reconoció la pertinencia y legalidad de esa lucha al ordenar el cese de los aprestos mineros. Pero las ciudades siguen concentrando los mayores niveles de pobreza, desigualdad y de corrupción en su gestión. Como escenario de lucha aún conservan su potencialidad. Hacerla real es la cuestión.