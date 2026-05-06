La crisis del Medio Oriente: un desafío con pocos precedentes históricos

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A: Pepín Corripio, amigo entrañable de casi seis décadas

El desarrollo de la guerra en el Golfo Pérsico, los precios de bienes básicos, entre ellos los energéticos, de modo particular, se han mantenido en conexión directa a la intensidad del conflicto, demostrando una vulnerabilidad más que pronunciada, dependiente de la dilación o no de la presente conflagración bélica.

Antes del inicio de la guerra en el Golfo Pérsico, el precio del barril de petróleo era de 70 dólares; sin embargo, la volatilidad de estos hizo acto de presencia al estallar la conflagración, colocándose de inmediato por encima de los 100 dólares, un 35% más en comparación con el momento pre-bélico.

En medio de incertidumbre bélica, ¿Cuál es el precio real del barril de petróleo?

Existen dos aspectos poco conocidos en los trabajos realizados sobre el petróleo. Nos referimos a los que se conocen como compra de hidrocarburo nominal y físico. ¿Y cuál es la diferencia? En procesos de compras normales (no como en la situación bélica actual) los márgenes entre estas dos variables son reducidos; sin embargo, en la coyuntura actual presentada en el Golfo Pérsico, los márgenes se han disparado de modo extraordinario. Esto explica cómo el crudo físico de Dubái se negoció en $126-140 dólares por barril en físico; en cambio, el crudo en papel (futuro) en $100-113 dólares por barril generando una diferencia en comparación con los precios de finales del mes de febrero de $37 y 40 dólares. Estas diferencias son el resultado del aumento del precio de los fletes, las pólizas de seguro y una situación de incidencia fundamental: la incertidumbre propia de la guerra que se adhiere de modo dominante.

La evolución de los precios del barril de petróleo a partir de finales del mes de febrero evidencia el impacto de la guerra en Medio Oriente en los mismos pues, para finales del referido mes el precio era de 70.89 dólares/b; incrementándose de modo continuo a partir del 2 de marzo de 77.24 dólares a 126.69 dólares/b al 31 de ese mes; continuando una variación de precios en abril que en ocasiones presentaba tendencia a la baja con relación al día anterior y continuar por encima de los 100 dólares hasta los anuncios de posibles acuerdos que podrían establecer fin a la guerra provocando una abrupta caída de 85 dólares/b al 18 de abril.

Los conflictos en la historia del Medio Oriente han incidido en los precios de petróleo, agravados en la actualidad por el bloqueo al estrecho de Ormuz que ha reducido la navegación de embarcaciones petroleras de 138 diarias a de 4-7, agregando a la coyuntura actual, perspectivas de inestabilidad a unísono con las posiciones de los actores envueltos en la problemática, impactando en los precios de los hidrocarburos.

La actualidad bélica en el Medio Oriente ha provocado daños a la infraestructura petrolera y su mercado, aun llegando a un acuerdo entre las partes, llevará tiempo para su operatividad normal.