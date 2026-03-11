A 100 años del nacimiento de Minerva Mirabal: la mujer que desafió la dictadura de Trujillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Este 12 de marzo se cumplen 100 años del nacimiento de María Argentina Minerva Mirabal, la abogada y activista que se convirtió en símbolo de resistencia frente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

Nacida en Ojo de Agua, Salcedo, Minerva desafió abiertamente al régimen, organizó movimientos clandestinos y defendió la libertad en un tiempo marcado por el miedo y la represión.

Su asesinato, junto a sus hermanas Patria y María Teresa el 25 de noviembre de 1960, convirtió a las “Mariposas” en emblema universal de la lucha contra la violencia política y de género.

En República Dominicana, el centenario de su natalicio se conmemora con actos oficiales, homenajes culturales y reconocimientos póstumos, entre ellos la Medalla al Mérito de la Mujer Dominicana, la más alta distinción nacional. Organizaciones feministas y sociales subrayan que recordar a Minerva no es solo un gesto histórico, sino un llamado a continuar la defensa de los derechos humanos y la igualdad.

Su legado trascendió fronteras y fue reconocido por la ONU al declarar el 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.