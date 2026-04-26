¿Miraste tu cepillo de dientes?

Creado: Actualizado:

El cepillo dental es, sin duda, el instrumento más utilizado en la higiene bucal diaria; sin embargo, pocas veces se le presta la atención que merece. No solo importa cepillarse correctamente, sino también el estado y las condiciones en que se encuentra ese cepillo que se introduce en la boca dos o tres veces al día. Es un hábito tan incorporado a la rutina que rara vez nos detenemos a evaluar la herramienta con la que lo llevamos a cabo.

Con el uso cotidiano, los filamentos acumulan restos de pasta dental, células de la mucosa oral y bacterias que el simple enjuague con agua no elimina en su totalidad. A esto se suma la humedad propia del baño, que favorece la proliferación de microorganismos; y un factor que con frecuencia se pasa por alto: la cercanía del inodoro. Cada vez que se acciona el mecanismo de descarga, se liberan al ambiente micropartículas que se depositan en las superficies cercanas, incluyendo el cepillo dental. Lo que no se ve a simple vista puede estar comprometiendo la salud de la boca silenciosamente.

La recomendación general es renovarlo cada tres meses, aunque existen situaciones en las que conviene hacerlo antes de ese tiempo:

1.- Cuando los filamentos están abiertos, doblados o desgastados, ya que en ese estado no realizan una limpieza eficiente y pueden lesionar las encías.

2.- Después de haber padecido una infección respiratoria, aftas, herpes oral o cualquier proceso infeccioso en la cavidad bucal o la garganta, ya que el cepillo puede retener y reintroducir los agentes causantes de esa infección.

3.- Si el cepillo tuvo contacto con el suelo u otras superficies contaminadas.

4.- En caso de que otra persona lo haya utilizado por error, independientemente de su estado de salud aparente.

5.- Cuando ha permanecido almacenado por tiempo prolongado sin uso, aunque conserve buen aspecto.

La forma de guardarlo influye de manera decisiva. Introducirlo en un estuche cerrado o en un cajón mientras aún está húmedo crea las condiciones ideales para el crecimiento bacteriano. Lo correcto es colocarlo en posición vertical, la parte activa hacia arriba, en un portacepillos ventilado y alejado del inodoro. Permitir que seque al aire libre entre un uso y otro es una medida sencilla que marca una diferencia significativa. Si se comparte el espacio con otras personas, es importante verificar que los cepillos no estén en contacto entre sí, ya que eso representa una vía directa de transmisión de enfermedades entre los miembros de la familia, especialmente en hogares con niños pequeños o personas mayores.

Vale la pena mencionar también el tipo de cepillo que se utiliza. Los filamentos deben ser siempre suaves o medianos; los de cerdas duras, lejos de limpiar mejor, pueden erosionar el esmalte dental y retraer las encías con el tiempo. El tamaño del cabezal también importa: uno pequeño o mediano permite acceder con mayor facilidad a todas las zonas de la boca, incluidas las más posteriores, donde con frecuencia se acumula la placa bacteriana sin que nos percatemos. Seguir las indicaciones del profesional de la salud oral es lo correcto.

Prestar atención a estos detalles no requiere esfuerzo adicional, pero sí marca una diferencia real en la salud de la boca. Un cepillo en buen estado, bien conservado y renovado a tiempo es parte fundamental de una higiene bucal efectiva y por tanto contribuye a la salud oral y la general.

Recuerden que la correcta higiene es un pilar de la salud oral y el protagonista es el cepillo, así que no duden en cuidarlo y reemplazarlo cuantas veces sea necesario, sobre todo después de padecer un proceso viral o infeccioso. Y si tienen dudas sobre el estado de su salud bucal, la mejor decisión siempre será consultar con su dentista.