Los no elegidos: la serie de Netflix que se adentra en los secretos de una secta y un romance peligroso

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Una comunidad cerrada, secretos ocultos y un romance que lo cambia todo. Esa es la trama de Los no elegidos, la nueva serie de Netflix en seis episodios.

La historia sigue a Rosie, interpretada por Molly Windsor, una joven madre que vive dentro de una comunidad cristiana hermética, donde las mujeres están sometidas a la autoridad de líderes masculinos. Su vida, marcada por una relación difícil con su esposo Adam (Asa Butterfield), da un giro con la llegada de Sam, un misterioso desconocido interpretado por Fra Fee.

Un escape que se convierte en amenaza

Los no elegidos | Tráiler oficial | Netflix

En un primer momento, Sam parece representar una vía de escape para Rosie. Sin embargo, esa aparente salida pronto revela un lado más oscuro.

Según detalla Tudum (sitio oficial de Netflix), la serie construye una tensión constante donde todos los personajes esconden secretos, que se van revelando a medida que avanza la trama.

Justin Downing/Netflix

El conflicto central plantea una pregunta clave: ¿dónde está el verdadero peligro, dentro de la secta o en el hombre que promete salvarla?

Inspirada en historias reales

La serie fue creada por Julie Gearey, quien se inspiró en testimonios de exmiembros de sectas religiosas. Para ello, contactó a personas que lograron salir de estas comunidades a través de foros y redes sociales, según recoge Tudum.

Justin Downing/Netflix

Este enfoque le da a la historia un tono más crudo y cercano a la realidad, alejándose de una simple ficción para adentrarse en dinámicas de control, poder y aislamiento.

A lo largo de sus seis capítulos, Los no elegidos explora la vida dentro de una comunidad conservadora ficticia, donde las grietas comienzan a aparecer no solo en el sistema, sino también en la relación de Rosie y su entorno.