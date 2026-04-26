Nuevas melodías: descubre los álbumes y sencillos que dominan la música latina

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Miami .- Los álbumes de Quevedo y de Fonseca, o los nuevos sencillos del dúo cubano Gente de Zona y de Ozuna, lideraron los estrenos de música latina de esta semana, que traen ritmos urbanos, merengues, salsas, y rap de vieja escuela, junto a reinterpretaciones de clásicos.

Además, los raperos puertorriqueños PJ Sin Suela y Ñejo estrenaron nuevo disco colaborativo, Boza y Beéle intentaron hacer arder las pistas de baile con su último tema, y Bytriago publicó su EP '48 horas'.

La semana también contó con las nuevas versiones de 'A través del vaso', a cargo de Majo Aguilar, y de 'Me voy', un tema que Andrés Cepeda intenta trasladar a las pistas mediante ritmos electrónicos.

El esperado álbum de Quevedo

El artista español lanzó su tercer álbum de estudio, 'El Baifo', en el que abraza a las Islas Canarias a través de 14 temas de música urbana plagados de referencias a su archipiélago natal, en los que colabora con artistas emergentes locales.

Fonseca homenajea al paso de los años

El cantante colombiano publicó su nuevo álbum, 'Antes que el tiempo se vaya', compuesto por 12 canciones con ritmos de merengue, salsa, rap y por primera vez cumbia, además de colaboraciones con Rubén Blades, Nampa Básico, Rawayana, Manuel Medrano, Río Roma y Juanes.

Una explosión tropical de Gente de Zona

El dúo cubano adelantó 'Se le pasa', un tema de su próxima producción musical, que refleja una explosión de ritmos tropicales característicos de esta dupla de artistas que celebran 25 años de trayectoria. "Es una fusión de merengue con afro y la comparsa cubana, inspirada en la conga santiaguera", lo definió Randy Malcom, uno de los dos fundadores de la dupla musical.

Ritmos pegadizos a cargo de Ozuna

El puertorriqueño Ozuna sacó 'El paciente' una colaboración con los cubanos Dany Ome y Kevincito el 13, marcado por un cruce de estilos con una melodía pegadiza que invita al espectador a mover las caderas y que cierra con un mensaje de unión a Cuba, Puerto Rico y República Dominicana.

El rap vieja escuela de PJ Sin Suela y Ñejo

Los raperos puertorriqueños PJ Sin Suela y Ñejo estrenaron nuevo disco colaborativo, 'Los compas', en el que emplean el rap de la vieja escuela, reggae, salsa o afrobeat para explorar temas de amor, reivindicar su posición dentro de la industria o rendir un homenaje a su natal Ponce.

Boza y Beéle te sacan a bailar

El panameño Boza y el colombiano Beéle intentan encender las pistas de baile con el ritmo pegadizo y provocador de 'Hasta abajo', una canción cargada de energía que celebra la libertad y el empoderamiento.

Majo Aguilar versiona 'A través del vaso'

La cantante y compositora mexicana lanzó una nueva versión del éxito 'A través del vaso', de Horacio Palencia. Es el primer lanzamiento en género banda de Majo Aguilar, que incorpora sutiles coros para transformar el tema, mientras narra el desconsuelo por una relación fallida.

Brytiago experimenta en '48 horas'

El artista puertorriqueño publicó su EP '48 horas', un álbum compuesto por cinco canciones principalmente de trap, pero con sutiles matices de R&B, donde Brytiago captura su estado de ánimo durante un lapso de dos días.

Andrés Cepeda y Argüello reinterpretan 'Me voy'

Los colombianos Argüello y Andrés Cepeda revivieron el icónico tema 'Me voy', cambiando su esencia íntima por una experiencia más reconocible para la pista de baile, con ritmos de electrónica y House.