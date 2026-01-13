Modelos de impacto en seguridad vial

Creado: Actualizado:

Tres modelos preventivos y metodológicos dominan las medidas en seguridad vial del mundo. En 1958 surgió la Tríada ecológica creada por los norteamericanos Leavell y Clark. Luego en 1974, apareció el Análisis por determinantes de mortalidades por accidentes, planteado por el canadiense Marc Lalonde.

En 1993 se creó el Desarrollo Urbano Estratégico (Due). Que aporta los mejores resultados asociados a la planificación estratégica territorial promovida por el Centro Iberoamericano Desarrollo Estratégico Urbano (Cideu) y validada por la Secretaria General Iberoamericana (Segib).

Todavía algunos tomadores de decisión utilizan el modelo Leavell y Clark. Abordaje que delimita el agente “causal” del accidente; el ambiente o modo de transmisión; y, finalmente, los huéspedes o receptores de lesiones que afectan a conductores, acompañantes y peatones.

Este primer enfoque por su simpleza es atractivo, pero sesgado, pues propone decisiones que no impactan la mortalidad. Diversos tomadores de decisión se enfocan en el primer componente que serían los agentes causales generadores del accidente. Los accidentes precipitados por diversas clases de vehículos.

Privilegia el enfoque que a menos fallas estructurales y técnicas de los vehículos, tendremos menos siniestros mortales. Una media verdad que ayuda a organizar la revisión técnica de vehículos (Riteve).

El segundo componente es el ambiente o modo de transmisión del accidente: vías, calles, avenidas, autopistas interurbanas, rutas expresas, puentes, pasos peatonales, centrales de paradas y diversas intersecciones. Este enfoque es atractivo para constructores, ingenieros y arquitectos. Los accidentes se controlan sólo con medidas sobre las vías. Importante, pero insuficiente.

Esta triada ecológica deja en tercer lugar los receptores o “huéspedes” del accidente. Precisamente, los que de acuerdo a estudios actualizados, acumulan un modo de vivir y conducir precipitante de la mayoría de accidentes mortales. Cultura vial causante de más del 70% de las muertes.

El favorecido Due plantea cuatro (4) componentes de actuación relacionados con los seres humanos que se pueden salvar en los accidentes.

Un primero relacionado con la educación para el cambio del modo de vida, que genere y exija conductas saludables en la movilidad y aporte atención a los accidentados. Un segundo, referido a la gobernabilidad, institucionalidad, régimen de consecuencias, penalizaciones, estímulos y reformas de ley 63-17, para darle más poder, rectoría y autoridad al Intrant. Un tercero para aplicar medidas de ordenamiento espacial, gestión y vigilancia de riesgos, señalización, infraestructura vial y vehículos seguros. Finalmente, un componente esencial relacionado con las empresas seguras, economía, financiamiento y movilización de recursos públicos, privados e internacionales a favor de la seguridad vial.