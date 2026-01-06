¿Monorriel repondrá árboles de Santiago?

Creado: Actualizado:

La innovadora construcción del monorriel de Santiago implicó la eliminación de más de 200 mil árboles. Unidades que deben ser resembradas. Se sustituyó parte de la base verde de la ciudad, por cientos de columnas grises para sostener las modernistas ferrovías elevadas. Estas estructuras harán ascender 3-4 grados la temperatura de los entornos de cada parada.

El monorriel implica la confortable movilización costo-eficiente de más de 250 mil personas-día. Pasajeros que deben caminar para acceder a las 15 estaciones de abordaje de este sistema.

Los nuevos árboles a sembrar por todos, se sumarían a la energía alternativa planificada para movilizar los trenes. Esta arborización fortalecerá la adaptación al cambio climático. También reducirá 3-4 grados la temperatura callejera, para que la gente al bajar del monorriel, camine saludablemente, por una ciudad verde y llena de oxígeno (O2).

Se espera que al año 2050 de 3.3 toneladas per-cápita de CO2 equivalente que se generan adversamente, en este 2026, se reduzcan a menos de 2 toneladas por persona. De acuerdo a los estudios que realizamos con el BID, una ciudad llena de árboles atraerá más inversión privada e internacional directa, vía los llamados bonos de carbono.

Hay condiciones propicias para que cientos de empresas de la Asociación de Comerciantes e Industriales ACIS y Corporación Zona Franca, junto al ayuntamiento, gobierno central, legisladores y Fitram, recuperen el verde de las áreas y vías afectadas. Desde Cienfuegos hasta la avenida Estrella Sadhalá, la arborización urbana ha sido afectada en 14.5 km lineales de vías, que si se suman otras calles concurrentes pueden llegar a 20 km lineales de afectación. El monorriel de Santiago comprende un sistema de transporte ferroviario, con un primer recorrido en kilómetros, desde Cienfuegos hasta Las Carreras. Del total de 15 estaciones de pasajeros, unas nueve comprenden la primera etapa, desde Santiago Oeste hasta el edificio sede «Cuqui Batista», donde estará la estación central.

Se destaca que, con el acceso a las áreas verdes del parque central, jardín botánico y otros espacios ecológicos, la ciudad de Santiago alcanza 51 Hectáreas (0.51 Km2) de verde cada 100,000 habitantes, lo que está ligeramente por encima del umbral de 50 Hectáreas/100,000 hab. (0.50 Km2) que recomienda PNUD. Si aportamos masivamente, más de mil unidades de árboles, Santiago podría alcanzar las 73.2 hectáreas (0.73 km2/100 mil), haciéndose más atractivo para el turismo urbano cultural y de salud, generando más inversiones directas en empresas, comercios y torres de apartamentos.