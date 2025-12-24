El Niágara en Pedernales

Creado: Actualizado:

Pedernales, la incomparable belleza de sus playas, es la gran apuesta turística de este gobierno, que aspira convertir una de las zonas mas empobrecidas del país en uno de los destinos mas atractivos del Caribe, y donde ya se levanta un megaproyecto que incluirá 12,000 habitaciones hoteleras, un aeropuerto internacional, una marina, un malecón costero y la infraestructura vial, sanitaria y eléctrica para recibir la visita de cientos de miles de turistas cada año. Mientras tanto, ese gran proyecto que será Pedernales-Cabo Rojo ya está recibiendo a cientos de cruceristas a los que se ofrecen tours a Bahía de Las Aguilas y la Laguna de Oviedo, entre otros atractivos, como una forma de ir consolidando la actividad turística en la zona, lo que es también una forma de sus residentes ir aprendiendo a tratar y relacionarse con nuestros visitantes, hacerlos sentir bien tratados y acogidos, no solo para que se lleven una buena impresión que los anime a regresar si no también para que lo recomienden favorablemente a sus familiares, amigos y relacionados.

Lo ocurrido con Oscar y Jeniffer Smith, una pareja de esposos cruceristas de 91 y 86 años oriundos de Texas, Estados Unidos, nos está diciendo que es mucho lo que nos falta por aprender todavía. Los ancianos cruceristas fueron retenidos contra su voluntad en el hospital Elio Fiallo, donde fueron internados por afecciones respiratorias, exigiéndoles de manera compulsiva el pago de miles de dólares de un supuesto seguro extranjero, razón por la cual permanecieron tres dias en ese centro hospitalario, ya que tampoco aparecía una ambulancia para trasladarlos a otro centro de salud con mejores condiciones. Resumiendo: esos ancianos cruceristas pasaron, como diría Juan Luis Guerra, el Niágara en bicicleta, y por lo que contaron sus compañeros de viaje, no solo por la vergonzosa precariedad del hospital de Pedernales. Alguna autoridad a la que le importe el turismo debe investigar qué pasó ahí, ya que algo así no puede volver a repetirse.