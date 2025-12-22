Nueva amenaza contra la cordillera Septentrional

Creado: Actualizado:

Ahora son las asociaciones campesinas y la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci), las que muestran preocupaciones por la aprobación de concesiones de explotación minera en la cordillera Septentrional, uno de los sistemas ecológicos más frágiles y estratégicos de la República Dominicana.

Los campesinos manifestaron su rechazo a toda explotación minera por entender que afectaría los recursos naturales y el medio ambiente de esa zona montañosa.

También la Soeci plantea que la cordillera Septentrional posee una extraordinaria biodiversidad, con un alto nivel de endemismo, un sistema hidrológico delicado, definido por procesos kársticos y balance entre aguas superficiales y subterráneas que alimentan los ríos Yasica, Jacagua, Quinigua y Bajabonico. Además de jugar un papel clave en el equilibrio térmico y pluviométrico.

Tanto la autopista del Ámbar, como la explotación minera amenazan la vida útil del ecosistema cordillera Septentrional.

Si no cuidamos las montañas, estaremos cavando nuestra propia tumba.