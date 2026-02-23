La nueva revolución china de Xi Jinping

Creado: Actualizado:

La historia del siglo XX recoge el momento de tres revoluciones que sin dudas marcaron el derrotero de esa centuria, en algunos casos por casi setenta años, en otros se registran vigente en lo que va del siglo XXI: la Revolución de Octubre de la Revolución Rusa en 1917, la Revolución China triunfante en 1949 y la Revolución Cubana de 1959.

Cada una de ellas marcó su impacto y su influencia. La cubana sorprende por su capacidad de sobrevivencia a pesar de una hostilidad feroz de EEUU y la China por la transformación espectacular de una nación que, en su momento, registraba una situación de gran pobreza, pero que ha logrado, en menos de 50 años, un ritmo de desarrollo sin precedente mundial. Bajo la conducción del Partido Comunista de China -PCCh- el país, con más del doble de la población que contaba al triunfo revolucionario, la economía ha protagonizado una excepcional transformación social erradicando la pobreza extrema ha protagonizado una excepcional transformación social erradicando la pobreza extrema china se ha colocado en un segundo lugar en la cima del ranking de economías avanzadas. Lidera varios sectores económicos y científicos claves, ha protagonizado una excepcional transformación social erradicando la pobreza extrema y llevando a un impresionante mínimo la pobreza general (menos del 1% según el Banco Mundial). A medida que el país se enriquecía el PCCh se enfrascaba en la lucha contra aquellos que, dentro del Partido, y fuera de él, se dejaban deslumbrar por lujo y confort desproporcionado y soltaban las riendas de su ambición. De acuerdo con los principios del comunismo chino sus casi 100 millones de militantes tienen que ser ejemplo de honorabilidad y compromiso con el pueblo mostrando condiciones de vida austeras y transparentes. La dirigencia del Partido venía enfrentando manifestaciones corruptas con más o menos dureza y más o menos profundidad, sin que el problema mostrase tendencias a la contención. Desde su llegada al poder en 2012 Xi Jinping ha mostrado una actitud intransigente frente a la corrupción y los corruptos sin importar cargos ni posiciones, llegando a la misma médula del Partido, del aparato militar y del corporativo. Xi quiere un Partido que destile ejemplo de compromiso con el pueblo.

El impulso a la modernización integral de la sociedad, el reforzamiento de la proyección mundial de China, la firmeza ante las hostilidades externas, la determinación de recuperar soberanía sobre Taiwán son todos factores de la “Nueva Revolución” nacional que impulsa Xi Jinping y refuerza su imagen nacional y global.