Presentan avances del Ministerio de Medio Ambiente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, presentó en Santiago de los Caballeros los principales avances del “Ministerio Inteligente”, como parte de una agenda orientada a fortalecer la coordinación, promover el diálogo y consolidar una gestión ambiental moderna, técnica y transparente.

Allí se informó que la herramienta, basada en inteligencia artificial y robótica e incorporada a la plataforma para el procesamiento de los Certificados de Registro de Impacto Mínimo (CRIM), ha reducido en 80% el tiempo de procesamiento de los permisos categoría D.

También se presentó el compendio de 73 Términos de Referencia Estandarizados para Autorizaciones Ambientales (TDR), que establecen criterios técnicos uniformes.

Henríquez expuso las prioridades relacionadas con el desarrollo sostenible, la protección de los recursos naturales y la necesidad de avanzar hacia procesos ambientales más eficientes, sustentados en criterios técnicos y transparencia.

“Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales impulsamos una gestión firme, orientada a reducir la burocracia sin debilitar el control, fortalecer la transparencia y garantizar el cumplimiento de la ley como base del desarrollo sostenible del país”, expresó.

Reafirmó además que la protección ambiental no constituye un obstáculo para el crecimiento económico, sino una condición indispensable para su sostenibilidad. Destacó que la transformación institucional en curso tiene como eje la toma de decisiones basada en datos, la trazabilidad de los procesos y el fortalecimiento de la fiscalización ambiental, como parte de una visión de Estado orientada a resultados y al servicio del ciudadano.

En el encuentro participó la vicepresidenta Raquel Peña, quien respaldó los esfuerzos que realiza el Ministerio de Medio Ambiente para consolidar una gestión ambiental moderna, alineada con la visión de desarrollo sostenible que impulsa el gobierno del presidente Luis Abinader.