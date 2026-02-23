Más que piropos

Creado: Actualizado:

EL grito identificador del controversial médico y comunicador santiaguero: ¡Droga! es una lacerante realidad. El alarido ha sido convertido en choteo, como es hábito entre nosotros, para quitar seriedad a las situaciones que no podemos ni queremos enfrentar.

El rumor lleva y trae nombres, apellidos, lugares. El testimonio de munícipes que cuentan cómo llega la mercancía, quien reparte y parte, es más que conocido.

De aquella denuncia hecha por el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco -2006- preocupado por la existencia de 20 mil puntos de venta de drogas a la fecha queda la convicción de la impune existencia del narcotráfico en el país.

Veinte años después es innegable la incidencia con sus capos y narco políticos incluidos. La influencia es persistente a pesar de los fuegos de artificio, de las proclamas triunfalistas, de los rimbombantes reconocimientos que podrían evaluarse como indicios de algo tenebroso. A pesar también de las toneladas incautadas sin olvidar las libritas de ñapa que se quedan para satisfacer la demanda local y alimentar a los gestores del microtráfico. Decomisos van y vienen y entre el miedo y la complicidad, el negocio y sus efectos se adueñan de espacios urbanos y rurales.

Queda en el pasado el “cadenú”, con imposibilidad de inserción social, pero con poder en las esquinas y en los centros de diversión que poco a poco reemplazaron los lugares vedados para la nueva estirpe delincuencial.

Las personas dedicadas al negocio están insertas en los estamentos sociales privilegiados con patente de corso para invertir, auspiciar artistas, candidatos y en el caso de los más osados, aspirar y conseguir curules, regidurías, direcciones, asesorías. El embiste se hace porque tienen y mantienen contactos que garantizan el cómodo lavado de imagen y patrimonio.

Volver a la mención de Florian, Quirino, Toño Leña o César, encubre, son arquetipos del ayer. Regodearnos con sus hazañas y destino evita asumir el imperio actual de los infractores.

¡Narco! y toneladas incautadas sin imputados ¡Narco! y nunca supimos ni sabremos donde fue camuflada, la más extraordinaria cantidad de cocaína jamás descubierta en la región, detectada en el Puerto Multimodal Caucedo -5.11.2024-.

El confuso manejo del hallazgo estuvo al tris de arriesgar relaciones diplomáticas cuando los presidentes de Honduras y Guatemala negaron que el furgón fuera contaminado en su territorio y el presidente de Colombia divulgara la ruta del alijo. Incineración inmediata, apretón de manos entre los representantes de la DEA y DNCD y silencio.

Datos sobran, existen detalles de las rutas locales e internacionales para el trasporte rutinario y libre del producto. Procede recordar que un general PN retirado y un exregidor, durante dos años, manejaron el negocio de transporte de cocaína desde Puerto Plata sin que ninguna autoridad se percatara del hecho.

El cierre de la oficina de la DEA en RD a cargo del dominicano condecorado con la Orden del Mérito de Duarte, Sánchez y Mella, acusado de “conspiración para cometer soborno y fraude de visas” y la detención de un “narco invisible” que afirma tiene bodegas de acopio en el país, obligan acciones más contundentes que el intercambio de piropos.