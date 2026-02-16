Partido Comunista de China combate corrupción de “tigres” y “moscas”

Creado: Actualizado:

Por años el Partido Comunista de China -PCCH- ha mantenido una implacable lucha contra los corruptos en partido y gobierno en el afán de mantener la legitimidad de honorabilidad del militante y responder a las críticas de la población sobre los modos de vida de algunos funcionarios, bajo Xi Jinping la campaña anticorrupción se ha reforzado.

Xi ha perfeccionado mecanismos de supervisión y control para todos los ámbitos de la sociedad: gobierno central, órganos del PCCh, empresas, educación, medicina, ciencia, deporte. Dice que el poder “debe ser enjaulado” para reprimir la corrupción que roba recursos del pueblo. Impulsa una auto revolución dentro del Partido y en toda la sociedad. En su esfuerzo por transparentar y adecentar al partido, dirige su accionar contra “tigres” -altos funcionarios y ejecutivos- y contra “moscas” -funcionarios de menor rango-. En casos graves la sentencia puede llegar a muerte, generalmente suspendida por dos años para analizar el comportamiento, pudiendo reducirse a perpetua o quizás una menor. Han sido investigados 2,3 millones de personas.

Los sentenciados incluyen altos funcionarios del partido destacándose los casos de Bo Xilai, Zhou Yongkang, Ling Jihau, Sun Zhengcai, Su Rong, entre otros acusados de corrupción y sobornos. Han sido sancionados 100 militantes del Comité Central. Varios altos jefes militares fueron condenados: Xu Caihou, quien fuese comisario político de las FFAA., Guo Boxiong, jefe de Estado Mayor, entre varios más, acusados de recibir sobornos y abuso de poder. Asimismo, han recibido el peso de la ley varios ministros: Fu Zhenghua, de justicia, Sun Lijun, exviceministro de seguridad pública y otros, todos por corrupción. Igualmente han sido procesados ejecutivos de empresas estatales.

De 30 mil juzgados en 2024, unos 58 eran altos funcionarios: Tang Tenjiang y Tang Yijun, ministros de Agricultura y Justicia, respectivamente. En 2025 otros 536 mil funcionarios de menor nivel recibieron sanciones y 20 mil se remitieron a la fiscalía. En 2026 están bajo investigación Zang Youxia, segundo jefe militar y Liu Zhenli, jefe del Estado Mayor Conjunto y Wang Ciangxi, ministro de Gestión de Emergencias, entre otros funcionarios. No hay vacas sagradas. Todo reportado por la prensa china.

A los fugitivos les alcanza el largo brazo de la justicia. Han sido repatriados 5 mil, recuperándose US$4 mil millones.

El mundo se sorprende, pero China aplaude la tolerancia “cero” que impulsa Xi Jinping.