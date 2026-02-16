Siempre en alerta

Creado: Actualizado:

La sentencia evacuada por el Tribunal Superior Administrativo el 20 de noviembre de 2025 que ordena al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reducir 12,577,191.08 metros cuadrados al Parque Nacional Jaragua, a favor de la empresa Inversiones del Sur, SRL, ganadora de un recurso de amparo incoado en octubre 2025, notoriamente violatorio a la Constitución de la República, que resguarda el sistema de áreas protegidas y que solamente pueden ser reducidas mediante ley orgánica, con los votos favorables de las dos terceras partes de las cámaras del Congreso Nacional, pone en evidencia que las organizaciones ambientalistas, los científicos y la sociedad en general, deben dormir con un ojo abierto ante la constante amenaza del capitalismo salvaje contra los recursos naturales.

Es saludable recordar que el Parque Nacional Jaragua es un santuario de la biodiversidad patrimonio del pueblo dominicano. Agredirlo es un acto antipatriótico y callar también.