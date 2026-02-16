Trabajo contribuyó con más de la mitad del crecimiento de la economía

Creado: Actualizado:

La economía dominicana vivió un momento dulce en los últimos cinco años; fue lo que nos diferenció en la región.

El pasado año, el PIB en dólares estadounidenses se situó 40% por encima del registro anterior a la pandemia, 2019, y el bienestar material de los dominicanos, PIB per cápita, mejoró un 34.2%.

Descomponiendo el crecimiento acumulado de 28% de la economía, periodo 2021-2025, más de la mitad lo aportó el empleo, 16,56 puntos porcentuales, y 11,97 puntos fue contribución de la productividad del trabajo. En concreto, explica el 58% del crecimiento de la economía en el periodo. Tuvimos un crecimiento con creación de empleos y aumento de la productividad.

¿Cómo se distribuyó la riqueza? Para la respuesta, uso cifras de la Encuesta Trimestral Mercado Laboral Banco Central, la más reciente.

Reporta que el aumento acumulado real ingreso por hora per cápita del trabajador (aumento nominal, 43,79%, menos el deflactor del PIB, 23,90%) fue 19,89%, es decir, más que la productividad del trabajo (PIB/ocupación laboral), acumulado 11,97%, aumentando 7.92% el costo laboral real por unidad producida (aumento ingreso real por hora, 19,89%, menos aumento productividad aparente del trabajo, 11,97%).

Como los precios de la economía (deflactor del PIB a precios básicos, es decir, excluyendo impuestos sobre la producción e importaciones) es una media ponderada de las variaciones del costo laboral por unidad producida y del excedente bruto de explotación por unidad producida, cuando el primero aumenta menos que el deflactor del PIB, el segundo, por definición, lo hace más, perdiendo peso en el PIB el ingreso del trabajo y ganando el excedente empresarial.

Fue lo que sucedió en los años 2021-2025. El costo laboral por unidad producida (aumento real ingreso por hora per cápita del trabajador menos productividad del trabajo) aumentó 19.89%, menos que el deflactor, 23.90%, reduciéndose la porción del trabajador en la tarta del PIB y aumentando la del excedente empresarial en el periodo.

Algunas informaciones sobre el PIB real de 2025 que creció 2.1% y 6.3% el PIB a precios corrientes, los precios de la economía (el llamado deflactor del PIB), aumentaron 4.2% en los primeros nueve meses del 2025 (no se ha publicado datos para los últimos tres meses del 2025).

Descontando el aumento de 0.8% de la población al crecimiento de 2.1% del PIB real, se tiene que el avance del PIB per cápita fue 1.3% en 2025, es decir, no obstante, ralentizarse las actividades económicas, aumento la riqueza por persona, recordando que el PIB per cápita es la variable que mejor aproxima el progreso material del país.

Sobre la pérdida de fuerza del crecimiento del PIB real, se produjo en la demanda interna, la inversión pública desacelero, la buena noticia es que se debió a política coyuntural del Gobierno para reducir el déficit fiscal, no fue por cambio de ciclo de la inversión productiva, porque iría acompañado de freno en la creación de empleo, que es lo que sustenta el consumo y, en definitiva, el avance de la economía.

La caída de la contribución de la demanda interna no fue totalmente compensada por la aportación positiva de la demanda externa neta, no obstante, dispararse a nivel récord histórico las exportaciones de bienes y desplomarse las importaciones de bienes, reflejando esto último la pérdida de empuje de la demanda total, es decir, de la interna demanda interna más exportaciones.

Otra buena noticia, el pasado año el crecimiento de las exportaciones en volumen superó el crecimiento del comercio mundial; ello quiere decir que la economía dominicana ganó cuota de mercado a precios constantes, es como debe medirse.