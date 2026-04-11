Políticas culturales, ¿Exclusión o inclusión?

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Recientemente se ha generado un debate en el país acerca de las continuas represiones y prohibiciones que cada año sufre una de las manifestaciones más antiguas de nuestra cultura ancestral afrocaribeña, el Gaga.

Las restricciones impuestas por el Ministerio de Interior y Policía desconociendo su naturaleza (como el carnaval) con recorridos e intercambios entre comunidades con bailes, cantos, toques de instrumentos de percusión afectaron la salida de varios Gaga en distintas localidades del país. Anteriormente en otros momentos de prohibiciones del Gaga el Ministerio de Cultura ha ofrecido declaraciones de protección y apoyo a esta manifestación condenando acciones represivas ocurridas en algunas localidades. El 26 de marzo de 2018 el Ministerio de Cultura emitió un comunicado publicado en medios digitales y prensa escrita (Acento, HOY, Diario Libre): “Por principios, el Ministerio de Cultura y sus autoridades no censuran, ni prohíben, ni coartan ninguna expresión o creación artística o cultural de ninguna persona o grupo de personas. El comunicado recuerda que la Constitución de la República del 2016 establece en su artículo 64 que: “Toda persona tiene derecho a participar y actuar en libertad y sin censura en la vida cultural de la Nación, al pleno acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, de los avances

científicos y de la producción artística y literaria”. (26 marzo 2018, HOY,

Acento, Diario Libre) En este comunicado se indica el rol del Ministerio de Cultura y sus políticas culturales desde una naturaleza inclusiva:

“Las políticas culturales que implementa el Ministerio están orientadas a impactar a todos los sectores sociales de la República Dominicana, sin importar clase social, raza o religión...”, (IBIDEM)Es lamentable que el Ministerio de Cultura no continuara institucionalmente con su naturaleza inclusiva y de fomento de las distintas expresiones identitarias diversas presentes en los distintos sectores y territorios del país. Por el contrario, se presentan declaraciones como las recientes del actual Ministro de Cultura negando la naturaleza dominicana, identitaria y ancestral de una de las expresiones más antiguas de nuestra cultura que es el Gaga que tiene presencia desde el siglo XVII como bien señalan en distintas obras y estudios, Carlos Esteban Deive, June Rosemberg, Dagoberto Tejeda y otros.. .

En una sociedad en la que la violencia se incrementa en la interacción social se requiere que el Ministerio de Cultura asuma su rol de fomento de todas las expresiones culturales generadoras cohesión social desde articulación Escuela-Cultura Local con perspectiva de desarrollo humano e inclusión. Todas las expresiones culturales afrocaribeñas desde su diversidad favorecen a ello y generan un reconocimiento de la ancestralidad en las tradiciones familiares y locales con liderazgos comunitarios.