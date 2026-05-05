¡Plan Peravia 2055 impulsa proyectos estructurantes exitosos!

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Con la conformación del primer Consejo Estratégico Sostenible de Peravia, la provincia avanza de manera firme desde la formulación del Plan 2055 hacia la implementación de 54 proyectos estructurantes consensuados.

El senador Julito Fulcar ha transferido la presidencia del Comité Gestor a la Cámara de Comercio. Durante los próximos tres años, el próspero empresario banilejo Juan Carlos Guzmán liderará el consejo estratégico junto a una directiva equilibrada, marcando una nueva etapa centrada en la ejecución.

En fases previas, la vicepresidenta Raquel Peña acompañó la puesta en valor del plan, mientras el presidente Luis Abinader recibió formalmente esta hoja de ruta. Asimismo, el ministro de la presidencia, José Ignacio Paliza, expresó su respaldo a la implementación conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), lo que aporta viabilidad institucional.

La creación de un organismo formal, con estatutos aprobados y dirección electa, constituye el principal proyecto del eje de gobernabilidad. Este propósito se sintetiza en el lema: «Peravia, emblema de cohesión y participación social».

Dicha estrategia fortalece la gobernanza mediante la articulación público-privada y comunitaria, promoviendo mayor efectividad, transparencia y representatividad. Destaca la participación activa de juntas de vecinos, organizaciones sociales, asociaciones empresariales y entidades gubernamentales, facilitando el ejercicio de derechos y deberes ciudadanos.

La implementación de proyectos estructurantes sigue siendo uno de los mayores retos de los más de 140 planes estratégicos registrados en Iberoamérica.

En este contexto, Peravia da un paso relevante al iniciar su fase de ejecución con claridad institucional.

Entre los principales proyectos de gobernabilidad se incluyen: el fortalecimieno de juntas de vecinos y la creación de un Consejo Popular Ciudadano; un programa de educación cívica para la paz y la convivencia; y la modernización de infraestructuras urbanas orientadas a mejorar la seguridad, incluyendo fiscalías, estaciones de bomberos y sistemas de videovigilancia.

Asimismo, se contempla la consolidación institucional de ayuntamientos y juntas distritales bajo estándares del Sismap; el reconocimiento al peraviano destacado en el exterior; la realización de foros legislativos del sur; y la articulación de un Consejo de Gobierno provincial.

Otros proyectos relevantes son el Premio Provincial de Calidad de Servicios, el Barómetro de Gobernabilidad, el diseño de un edificio de oficinas gubernamentales y empresariales y la iniciativa “Peravia, provincia de gestión inteligente”.

Estos proyectos destacan por su alta relación costo-efectividad y su significativo impacto social, al fortalecer el capital social y la institucionalidad de la provincia.

Peravia, así, se posiciona como un referente en la transición de la planificación estratégica a la acción concreta.