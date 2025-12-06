Del presidente Grant a Donald Trump

Creado: Actualizado:

A propósito de la controversia entre el presidente Donald Trump, especialmente su secretario de Guerra, Pete Hegseth, y legisladores y expertos legales sobre operaciones especiales a las llamadas narcolanchas y supuestos ataques a sobrevivientes de bombardeos en las costas de Venezuela, en el Caribe, recordamos los enfrentamientos del presidente Ulises Grant con el Senado de su país, por la gran cantidad de buques estadounidenses en las costas dominicanas, durante la discusión del proyecto de Anexión nuestro país a los Estados Unidos, hacia 1869-1871. El presidente Grant fue amonestado por el Senado.

El proyecto de Anexión había sido rechazado por el Senado norteamericano el 30 de junio de 1870. Pero en su mensaje del 5 de diciembre (1870), hace en este mes 155 años, el presidente Grant insistió en las ventajas que se obtendrían con su realización y solicitó que por una resolución conjunta de ambas cámaras se le autorizara a nombrar una comisión que investigara la posibilidad de un nuevo tratado.

La propuesta presidencial provocó encendidos debates en el Senado, especialmente en las sesiones del 21 de diciembre, con la participación destacada de los senadores Olivier P. Morton, de Indiana, y Charles Sumner, de Massachusetts. Finalmente se autorizó a Grant nombrar tres comisionados para realizar una investigación sobre el terreno, en Santo Domingo, acerca del Proyecto de Anexión.

El senador Morton explicaba así el objeto de la comisión:

[…] Ahora no nos proponemos realizar un estudio para determinar si el tratado fue negociado en una forma correcta y adecuada. Hemos descarta do el tratado; estamos comenzando de nuevo. Nos proponemos examinar el problema como si nunca se hubiera redactado un tratado y nos proponemos estudiar los puntos de vital importancia en el problema. Para lograrlo, tenemos el propósito de enviar una comisión a la isla, donde esa información es más accesible y puede ser obtenida con mayor exactitud.

Justificaba su propuesta, tal como lo hizo Grant, destacando la importancia estratégica y comercial de la isla:

[…] la anexión de Santo Domingo llegará. Profetizo aquí esta noche que llegará. Quizás no llegue en los tiempos del general Grant, ni en los míos, pero creo que está destinada a producirse, y con ella, también la de Cuba y la de Puerto Rico. A la verdad, señor, ese acontecimiento se previó ya desde tiempo atrás.

Morton argumentó sobre los beneficios que se obtendrían de la anexión, al citar datos del comercio exterior de la colonia francesa de Saint Domingue, como si correspondieran al Santo Domingo español. Para 1789, antes de que comenzara la Revolución haitiana, el comercio exterior ascendió a más de 80 millones de dólares.

Luego de mencionar la cifra, el senador expresó: “Lo que justifica lo que dije hace rato, o sea, que Santo Domingo es el pedazo de tierra más rico del mundo”. Podía haberse confundido porque las partes española y francesa tenían el mismo nombre, sólo que escrito en el idioma correspondiente. Generalmente un senador norteamericano suele estar bien informado, pero no puede dudarse que Morton, aun conociendo las diferencias de ambas colonias, manipulara la información a fin de obtener sus propósitos.

Para Sumner, la resolución que otorgaba poderes al presidente para nombrar la comisión, “[…] simplemente, compromete al Congreso a seguir la política de anexión. Insisto sobre este punto: el objeto de la resolución, y demostraré que es el de comprometer al Congreso a seguir la política anexionista. De lo contrario, ¿por qué se somete? El presidente no la necesita. Con los poderes de que está investido, está autorizado a nombrar agentes, si quiere, para que visiten países extranjeros, y se les provea de fondos para mantener un servicio secreto y costear sus gastos. El presidente no necesita de esta resolución. En lo que respecta a él, es una ley de supererogación, y también, según es de mi conocimiento, es contraria a los precedentes sentados en nuestra historia.