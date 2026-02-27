Un presidente muy trabajador

Creado: Actualizado:

En días pasados le comenté al presidente Luis Abinader que estaba jugando una pelota muy caliente, sonrió y me respondió que todos, refiriéndose a sus funcionarios, estaban en eso. Ojalá fuera así, pero eso no es lo que percibe la mayoría de la población que siente que el primer mandatario tiene, con frecuencia, que asumir responsabilidades propias de sus ministros y colaboradores dando la cara, incluso, en situaciones como las de los dos últimos grandes apagones que han afectado al país.

El comentario lo hice frente a la extensa lista de inauguraciones que a lo largo de toda la geografía nacional está realizando Abinader, quien trabaja sin descanso consciente de que de los logros que pueda exhibir el Gobierno a favor de la población, dependerá, en gran parte, la posibilidad de que su partido gane la presidencia en el próximo certamen electoral del año 2028.

Mientras tanto, la oposición sigue jugando al olvido, y en acecho permanente a los acontecimientos negativos del Gobierno que puedan explotar a su favor, olvidando, para solo citar un caso, que situaciones de vulnerabilidad y crisis como la energética, estuvo en sus manos durante 20 años, y salvo la sobreevaluada planta de carbón Punta Catalina, nada hicieron para resolver el problema eléctrico del país.