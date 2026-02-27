La pandemia de ACV ya se declara oficialmente

Creado: Actualizado:

En febrero 3, 2026 el periódico Hoy publicó la noticia: “Alerta que ya existe pandemia de ACV y que es mortal”; prosigue señalando que el doctor Luis Suazo, neurocirujano, alerta que ya existe pandemia de ACV y que es mortal. Los accidentes cardiovasculares constituyen una verdadera pandemia. Cada año en EUA se registran unos 12 millones de accidentes cerebrovasculares, de los cuales más de la mitad tienen un desenlace fatal.

En su análisis, el doctor Suazo, presidente de la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular, asegura que en EUA ocurre un caso cada 40 segundos y en RD se estima que cerca de 25,000 dominicanos lo padecen anualmente, equivalente a 68 casos diarios, y recomienda que debemos estar atentos a cualquier debilidad en la cara, en un brazo o una pierna; dificultades para hablar o expresar palabras, mareos, trastornos visuales, problemas del equilibrio, síntomas que hablan de la probabilidad de un ACV y de millones de neuronas muriendo.

Se estima que mueren aproximadamente 32,000 neuronas por segundo, según el especialista, pérdida masiva que equivale a cerca de unos 2 millones de neuronas perdidas por cada minuto transcurrido sin recibir atención médica, por lo que se requeriría, aquí en RD una red de intervención para atender los accidentes cerebrovasculares y educar la población. Puesto que este tipo de paciente necesita tratarse en su etapa aguda en el centro de salud más cercano, o bien en el centro de salud más adecuado para la enfermedad, afirma el experto que “desde la Sociedad Dominicana de Neurointervención y Neurología Vascular, reiteramos nuestra voluntad de apoyar a las autoridades del Ministerio de Salud y al SNS para crear, implementar y desarrollar tan necesaria red para atender los enfermos dominicanos”.

Ante todos estos planteamientos para cubrir un enfoque más completo sobre el tema abordado, debo señalar que en esta misma columna, en noviembre 21, 2025, publiqué el artículo titulado “Propuesta Innovadora: el país debe crear una red de hospitales, públicos y privados para tratar accidentes cerebrales”. A continuación incluyo parte del texto del artículo ya mencionado que dice así: “El periódico HOY publicó una interesante noticia, indicando que las neuróloga, Violiza Inoa y Reyna Then han propuesto que RD tiene un compromiso de formar una red para tratar con eficiencia y equidad, los accidentes cerebrovasculares (ictus) una enfermedad que constituye la principal causa de muerte provocada por patologías neurológicas en el país. Así lo advirtieron, las neurólogas Inoa y Then dominicanas que trabajan en EUA y apoyan nuestro país para establecer una red de centros para tratar el infarto cerebral, que causa muertes y discapacidad en personas de hasta 25 años.

Se indica que ese compromiso lo tiene el Ministerio de Salud bajo la responsabilidad del ministro Atallah, cardiólogo, quien ha estado acompañando a las especialistas a conocer las diferentes experiencias internacionales. La doctora Inoa afirma: “Llamamos al compromiso del Gobierno para la creación de una red que incluya a hospitales públicos y privados en la atención de los pacientes con ACV para que los pacientes puedan tener acceso a tratamientos apropiados . Además establece que en República Dominicana el acceso a tratamiento es de un 25% mientras en naciones desarrolladas es del 60%. Insisten que en la región del Caribe unas 160,000 personas sufren anualmente un infarto cerebral, muerte y/o discapacidad. El llamado es a crear un Centro de ACV, que se desarrolle la cultura de tratamiento y se trabaje en la educación de la población para que aprenda a identificar los síntomas para que los pacientes puedan ser llevados a un centro especializado. RD sólo tiene tres centros privados certificados para tratar el ACV. Cedimat, Unión Médica del Norte y Corominas. Añade la doctora: “Es importante hablar de este tema porque uno de cada cuatro dominicanos después de 25 años podría sufrir un infarto cerebral. Es verdad que se necesita actuar contra los factores de riesgo como son obesidad, diabetes, hipertensión y sedentarismo. Es necesario poner la atención al tratamiento una vez ocurre el infarto cerebral”. La doctora Then asesora al Ministerio de Salud para el establecimiento de la red. La tasa de mortalidad es muy alta en el país y es la segunda causa de muerte en el mundo.