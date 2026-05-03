Fortalecer la fe
El propósito detrás del proceso
Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Génesis 50:20
Dios no es indiferente a lo que estamos viviendo. Aunque su respuesta no sea inmediata, su presencia nunca se aparta.
Él muchas veces no nos evita el proceso, porque solo por medio de este podemos experimentar los cambios que necesitamos. Solo con la presión es que logramos madurar nuestro carácter y fortalecer nuestra fe. Por eso permite condiciones que nos confrontan: no para destruirnos, sino para enfrentarnos a nuestras debilidades.
Si no lidiamos con la crisis, nunca conoceremos nuestro verdadero potencial. Así ocurrió con José: fue traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y llevado a Egipto. Fue acusado injustamente y encerrado en una cárcel. Todo parecía estar en contra de él, pero cada proceso lo estaba formando para poder gobernar Egipto.
Por eso, no te desesperes cuando sientas que Dios guarda silencio. Él está usando ese proceso para desarrollar en ti lo que necesitarás para el lugar al que él te va a llevar.
Confía y permite ser formado en el proceso.
Montserrat Bogaert