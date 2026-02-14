De lo psicosomático a San Valentín

Creado: Actualizado:

Con afectos al buen amigo, colega y compañero de promoción, doctor Abel Ricardo González Canalda.

Desde tiempos remotos ha existido la idea de que todo lo que pudiera provocar enfermedad venía desde fuera y podía ser por la voluntad de un enemigo, espíritus controladores del mundo, difuntos molestos; en fin, todo venía del exterior y penetraba al cuerpo para agredirlo. De ahí que la trepanación (perforación del cráneo) tenía como objetivo permitir la salida de esos seres atrapados en el cuerpo del enfermo y así este sanaba. Cada cultura (babilonios, asirios, griegos, judíos) y cada sabio de esos tiempos (Hipócrates, Platón, Galeno) elaboraron sus teorías en relación con el cuerpo, mente, forma de enfermar y curar.

El término psicosomático utilizado por primera vez por Heinroth (1818) fue empleado para referirse a que actividades emocionales y somáticas se solapan. El DSM-II (1968) lo definió como: “Grupo de trastornos caracterizado por síntomas físicos que son provocados por factores emocionales e implican a un solo sistema de órganos, generalmente sometidos a inervación vegetativa. Los cambios psicológicos son los mismos que acostumbran a acompañar a ciertos estados emocionales, pero, en estos trastornos, los cambios son más internos y sostenidos. El individuo no puede mantener un control consciente de este estado emocional”.

Disculpen mis queridos lectores por tener que acudir a términos más técnicos y profesionales, pero aún muchos colegas se resisten, en parte, a los cambios introducidos en el DSM-5, que modifica la definición anterior y le nombra como:

“Síntomas somáticos y trastornos relacionados” con los siguientes criterios diagnósticos:

A. Uno o más síntomas somáticos que resultan angustiosos o que provocan una interrupción significativa de la vida diaria.

B. Pensamientos, sentimientos, comportamientos excesivos relacionados con los síntomas somáticos o preocupaciones de salud asociadas, manifestados por al menos uno de los siguientes:

1. Pensamientos desproporcionados, persistentes sobre la gravedad de los propios síntomas.

2. Nivel persistentemente alto de ansiedad sobre la salud o los síntomas.

3. Tiempo y energía excesivos dedicados a estos síntomas o preocupaciones de salud.

C. Estar sintomático más de 6 meses.

En las manifestaciones psicosomáticas predominan los trastornos neurovegetativos, que al hiperestimularse provocan síntomas como: intranquilidad, desesperación, incertidumbre, sudoraciones, molestias gástricas (acidez, náuseas, vómitos, aceleración intestinal, gases). Además, aceleran ritmo cardíaco, presión arterial, respiración, generando mareos, fatiga, desmayos, alteraciones visuales, sequedad de boca, deseos frecuentes de orinar, disfunción eréctil, aumento de temperatura corporal. Dificultad para concentrarse, pensar y dormir.

Buena parte de las alteraciones expuestas cuando se suman a una persona con altos niveles de ansiedad, preocupaciones excesivas por su salud, tendencia a importantizar cualquier síntoma o molestias, pueden provocar algunas enfermedades.

Investigaciones realizadas en el departamento de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la UNAM, le han permitido comprender la forma en que ciertos sentimientos como el odio y el amor influyen en nuestro cuerpo. El investigador Salin Pascual, entiende que cuando un estado emocional no se resuelve de manera favorable, se generan manifestaciones como: gastritis, colitis, migraña, tensión muscular crónica. Refiere que las áreas del cerebro relacionados con el odio son las mismas que se activan cuando una persona experimenta amor romántico, lo cual explica que ambas pasiones conllevan actos irracionales y agresivos.

La conocida expresión “si la emoción no se libera de manera adecuada termina mordiendo un órgano”, es clara advertencia de cómo debemos controlar nuestras emociones para evitar esas terribles mordidas y sus consecuencias.

El 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, cada uno de nuestros queridos lectores habrá sentido o está sintiendo el flechazo de sentirse enamorado. Las emociones provocadas en nuestro cuerpo y sentimientos son similares a las que generan los trastornos psicosomáticos. Ambos se producen por emociones que alteran el sistema nervioso autónomo.

Les invito a canalizar positivamente sus emociones, evite los conflictos, procure armonía en su diario vivir, elimine el odio y el rencor, disfrute y aprecie las cosas que la vida nos brinda.

¡Feliz día del Amor y la Amistad!