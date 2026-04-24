RD con 196 MM cigarros anual

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Para el fisco y los fumadores es una gran noticia, informarles que el país sigue siendo el líder mundial en la elaboración y exportación de cigarros premium elaborados a manos y que vende a 148 países, con Estados Unidos como principal socio comercial. Los cigarros premium dominicanos son reconocidos mundialmente por su elaboración artesanal, calidad, sabor, añejamiento prolongado, variedad de capas, combustibilidad, textura elástica, aroma equilibrada y una composición armoniosa de aceites y nicotina. Estas informaciones fueron servidas por el director del Instituto del Tabaco, Iván Hernández, al participar en la Convención de la Asociación de Cigarros Premium de los Estados Unidos denominada PCA 26: Back in the Big Easy, realizada en el New Orleans Ernest Memorial Convention Center, de la ciudad New Orleans, en donde asistieron miembros de la Asociación de Productores de Cigarros dominicanos y de la Asociación Dominicana de Cigarros y Tabacos.

Ganadería y COLVET

La Dirección General de Ganadería y el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios (Colvet) anunciaron que realizarán el Primer Diplomado Internacional en Porcicultura. Dieron la información, Abel Madera, director de Ganadería, y Huáscar Ariza, presidente de Colvet. Su objetivo es elevar la formación técnica, impulsar la innovación y consolidar la sanidad en la producción porcina dominicana. El diplomado está dirigido a médicos veterinarios, productores, técnicos y profesionales vinculados al área pecuaria.