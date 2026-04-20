Trips y Migración causan crisis a los productores de Ocoa

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

Los productores de vegetales en invernaderos están en una situación de crisis por los ataques del trips que afecta sus plantaciones de ajíes, tomates y pepinos, entre otras, así como por las incursiones de inspectores de Migración en sus propiedades en busca de haitianos indocumentados, en San José de Ocoa.

La denuncia la hizo el ingeniero agrónomo Jhovanny Arias, subsecretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), y quien propuso la eliminación total de los cerdos para erradicar la Peste Porcina Africana (PPA).

Arias sugirió además a las autoridades agropecuarias poner en ejecución un programa de preparación de terrenos y entregas de materiales de siembras a los agricultores, a fin de producir comida para evitar escasez en los próximos meses.

Expresó que muchos productores de vegetales en invernaderos están perdiendo cosechas por los ataques de trips que destruyen sus cultivos de tomate, ají morrón, pepino, ají cubanela y tomate cherry.

Dijo que el trips y otros se pueden combatir con insectos benéficos, que se pueden reproducir en laboratorios del país, como se ha hecho en otras ocasiones y como ocurre en Almería, España.

Indicó que con los insectos benéficos en los invernaderos los productores se van a economizar las aplicaciones de insecticidas.

Arias, al ser entrevistado en la Revista 110, de Julio Hazim, sugirió a Agricultura aplicar las resoluciones de vedas de hospederos en algunos cultivos para romper el ciclo de su propagación y así proteger a los productores.