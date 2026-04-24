¿Lluvia o sol? Así estará el clima este viernes en República Dominicana

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde tempranas horas de este viernes se registran lluvias débiles a moderadas sobre Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, Espaillat y María Trinidad Sánchez, debido a la incidencia de un sistema frontal que entra en un proceso de gradual disipación sobre el país.

“Además, el viento del sureste aportará nubes pasajeras, dejando chubascos en poblados de Barahona, Azua, Peravia y otras zonas del litoral caribeño”, indicó la institución en un boletín emitido a las 6:00 de la mañana.

Para la tarde, el Indomet pronosticó que la masa de aire sobre el territorio dominicano continuará húmeda e inestable, a causa de la vaguada y el cambio del viento, que girará al sur/sureste. En consecuencia, se esperan lluvias moderadas a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en provincias como Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, Puerto Plata, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Duarte, Samaná, Sánchez Ramírez, Dajabón y Elías Piña.

Destacó que estas condiciones se extenderán durante la noche, aunque irán disminuyendo progresivamente hasta finalizar antes de la medianoche.

En cuanto a las temperaturas, el Indomet indicó que las mínimas oscilarán entre 20 °C y 22 °C, mientras que las máximas se situarán entre 29 °C y 31 °C.

Provincias en alerta

De su lado, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó anoche que mantiene en alerta roja a las provincias Puerto Plata y Espaillat, debido al riesgo de crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles inundaciones.

En alerta amarilla se encuentran San José de Ocoa, Monte Cristi, Santiago, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, Samaná, La Vega y Monseñor Nouel.

Mientras que en alerta verde figuran San Juan, Elías Piña, Duarte (especialmente el Bajo Yuna), Santiago Rodríguez, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, Hato Mayor, Monte Plata, Peravia y Valverde.